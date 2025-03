Gallura, riconfermata la convenzione tra Confcommercio e Mater Olbia

Olbia. Rinnovata la Collaborazione tra Confcommercio Nord Sardegna e Mater Olbia Hospital: un’alleanza a servizio del benessere dei soci. Confcommercio Nord Sardegna è orgogliosa di annunciare il rinnovo della convenzione con il Mater Olbia Hospital, confermando così una collaborazione che da anni sostiene il benessere e la salute dei soci dell’associazione.

Grazie a questa sinergia, gli associati di Confcommercio potranno accedere a una gamma di servizi sanitari, con vantaggi esclusivi presso una delle strutture di riferimento del territorio. “Il rinnovo di questa convenzione rappresenta un passo importante nel nostro impegno verso la cura e il benessere dei nostri soci. La salute è una priorità e siamo felici di offrire questa opportunità ai nostri associati”, ha dichiarato Edoardo Oggianu, Vice Presidente Vicario di Confcommercio Nord Sardegna".

“Il Mater Olbia Hospital è un partner di qualità che, grazie a questa alleanza, garantirà l’accesso a servizi sanitari altamente qualificati.” Anche l’Amministratore Delegato del Mater Olbia Hospital, Dott. Giannico, ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione: “Siamo lieti di rinnovare il nostro impegno con Confcommercio Nord Sardegna. Il nostro ospedale è da sempre attento alle necessità di tutta la comunità, e questa convenzione è un altro esempio concreto del nostro supporto alle realtà del territorio, mettendo a disposizione competenze mediche e una struttura all’avanguardia".

Nino Seu, Responsabile Confcommercio Nord Sardegna Area Gallura, ha aggiunto: “La convenzione con il Mater Olbia è un segno tangibile dell’impegno di Confcommercio verso le esigenze locali. I nostri soci potranno godere di un supporto sanitario prezioso e a condizioni favorevoli, un’opportunità che rinforza ulteriormente il nostro ruolo di supporto al tessuto imprenditoriale della zona".



Confcommercio Nord Sardegna continua a lavorare per il benessere e la crescita delle imprese, supportando ogni aspetto della vita professionale e personale dei suoi associati. Per ulteriori informazioni su come accedere ai servizi e alle agevolazioni offerte dalla convenzione, i soci sono invitati a contattare gli uffici di Confcommercio Nord Sardegna.