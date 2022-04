Gallura: in arrivo il Sardegna Talent Trophy

La Maddalena. Il Sardegna Talent Trophy, torneo internazionale di calcio giovanile si disputerà tra La Maddalena, Santa Teresa di Gallura, Palau e Luogosanto dal 16 al 18 aprile. A comunicarlo il Comune di La Maddalena: "Un evento prestigioso per il nostro arcipelago, considerato che per la durata della manifestazione sono previste 1800 entrate giornaliere, un occasione da non perdere per presentarci a mercati turistici importanti e in ascesa come quello sportivo".

"La nostra città ospiterà diverse partite tra cui la finale. Tra le squadre partecipanti, oltre a compagini blasonate, come Liverpool, Borussia Dortmund, Inter, Roma, Cagliari e Benfica figurano anche la Totti Soccer, il Civitas Tempio, il Palau e, naturalmente l’Ilvamaddalena, organizzatrice del torneo", conclude la nota.