Dalla Generazione X alla I-Generation: la Kan Judo Olbia celebra i suoi 40 anni di attività sportiva

Olbia. C’è una linea ideale che unisce il passato e il presente, fatta di kimono, tatami e rispetto. È quella tracciata dalla Kan Judo Olbia, Judo Team Angelo Calvisi che nel 2025 celebra quarant’anni di attività continuativa confermando la società sportiva olbiese tra i club di arti marziali più prestigiosi della Sardegna. Un traguardo che racconta non solo la storia di una palestra, ma di due generazioni di sportivi cresciuti nel segno del judo.

Fondata nel 1985 dal maestro Salvatore Degortes, con alle spalle l'esperienza di istruttore in alcune importanti palestre degli anni Settanta e Ottanta, la Judo Kwai Olbia e la Budokan Olbia, la scuola passa nel 1991 sotto la guida del suo allievo Angelo Calvisi, oggi cintura nera 6° dan e presidente del sodalizio. Da quel momento inizia una nuova stagione per il judo olbiese, che torna protagonista con manifestazioni e risultati di alto livello. La data simbolica della svolta arriva nel 1997: dopo tredici anni di assenza di competizioni in città, la Kan Judo Judo Team Angelo Calvisi organizza al PalaDeiana del Parco Fausto Noce il primo “Trofeo Judo in Action International”, con 56 società partecipanti e 412 atleti in gara. Un successo che consacra Olbia tra le capitali regionali del judo e inaugura una lunga stagione di eventi, da allora ospitati regolarmente nell’impianto ribattezzato in ambiente sportivo “Kan Judo Olbia Arena”.

“Complessivamente il Kan Judo Olbia – Judo Team Angelo Calvisi vanta 61 manifestazioni di vario livello organizzate in città nel Paladeiana del Fausto Noce, un vero record di continuità e serietà nel proporre eventi di livello regionale, nazionale e internazionale. Grazie a questo impegno, Olbia è tornata nel tempo un’importante piazza sportiva conosciuta ovunque”, dichiarano dal Club.

Negli anni, la società ha ideato tornei innovativi come il “Trofeo Baby Ippon”, il “Trofeo Master No Limits”, il “Trofeo Ne Waza” e il “Trofeo Kata – La Forma” (tecniche preordinate a coppie), aprendo il tatami a tutte le fasce d’età e ai diversi stili tecnici del judo.

Oggi la Kan Judo Olbia è un punto di incontro tra la Generazione X, quella dei pionieri che negli anni Ottanta e Novanta hanno costruito le fondamenta del club, e la Generazione del Millennio insieme alla I-Generation, i giovani e giovanissimi che oggi popolano il dojo di via Perù 2, dietro lo stadio Bruno Nespoli.

Dopo le difficoltà del periodo pandemico, il sodalizio ha ritrovato pieno slancio: “Ci siamo ripresi alla grande – si legge ancora nel comunicato –. Abbiamo lavorato tantissimo nelle ultime stagioni, dimenticando il periodo nero del blocco totale. Oggi la grande famiglia Kan Judo Olbia conta oltre cento atleti sul tatami e un gruppo affiatato di genitori, tecnici e simpatizzanti che condividono con noi gioie e dolori sportivi ormai da quarant’anni”.

Oggi il club vive una fase di rinnovata energia con oltre cento atleti iscritti e quattro turni giornalieri di allenamento. A supportare il maestro Calvisi un affiatato staff tecnico composto da Gavino Carta (4° dan), Mario Fusaro (2° dan) e Federica Calvisi (1° dan).

A coronare l’anniversario, a dicembre tornerà il 21° “Trofeo Baby Ippon – Memorial Gioele Putzu”, inserito nel calendario regionale e dedicato al piccolo judoka olbiese scomparso prematuramente: un simbolo di quanto il judo, per questa comunità, sia non solo sport ma anche legame e memoria.

Quarant’anni dopo la fondazione, la Kan Judo Olbia resta un punto fermo per la città e per l’intera Gallura: un luogo dove, tra cadute e risalite, si imparano la disciplina, il rispetto e la forza di rialzarsi sempre — sul tatami come nella vita. La Kan Judo Olbia continua a essere un punto di riferimento per generazioni di judoka, genitori e appassionati. Non solo una palestra, ma una vera famiglia sportiva che ha contribuito a costruire nel tempo un’identità condivisa, fatta di rispetto, disciplina e passione.