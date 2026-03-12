Dal debutto in Umbria alla Sardegna: il documentario del regista olbiese Massimo Selis in tour nelle sale italiane

Olbia. Prosegue il tour nelle sale italiane di “E se ora, lontano – un’altra voce esiste”, il documentario del regista e produttore olbiese Massimo Selis, realizzato dalla casa di produzione indipendente Phausania Film e distribuito da Emerafilm. Il film ha debuttato l’11 marzo a Perugia, al Cinema Méliès, inaugurando una serie di presentazioni che stanno attraversando diverse regioni italiane con la presenza in sala degli autori e dei giovani protagonisti del progetto (qui un articolo).

Un viaggio che non si limita alla proiezione cinematografica, ma diventa occasione di confronto diretto con il pubblico. Proprio la partecipazione dei protagonisti del docufilm ha segnato uno dei momenti più significativi della prima serata. Massimo Selis ha raccontato con soddisfazione l’incontro diretto con il pubblico e il valore della presenza in sala dei giovani protagonisti del documentario. "È stato molto bello vedere cinque dei protagonisti intervenire dopo la proiezione – ha spiegato il regista –. Nei loro interventi hanno dimostrato ancora una volta grande sensibilità e la capacità di esprimere pensieri autentici, mai superficiali. Hanno mostrato il desiderio di mettersi in gioco senza restare in una zona di sicurezza. Credo che il pubblico abbia percepito questo, apprezzando il confronto diretto con loro dopo la proiezione dell'opera". Selis ha inoltre sottolineato come il tour nelle sale rappresenti un percorso graduale di costruzione del dialogo con gli spettatori, lasciando aperta anche la possibilità di una futura data a Olbia: "Noi ci stiamo lavorando – spiega il regista –. Fare proiezioni con la presenza degli autori presuppone che ci sia un pubblico che attende il documentario. Nelle città dove stiamo andando c’è già stata una preparazione sul territorio. Speriamo che ora, con l’arrivo in Sardegna, si inizi a parlare di questa opera. Non escludiamo ovviamente di portarla in un futuro anche a Olbia, essendo la nostra città".

“E se ora, lontano – un’altra voce esiste”, ispirato idealmente all’atmosfera del Decameron, si configura come un progetto cinematografico dal linguaggio ibrido, a metà tra documentario e narrazione poetica, capace di offrire uno sguardo nuovo su una generazione spesso raccontata attraverso stereotipi. L'opera racconta l’esperienza di undici giovani provenienti da diverse regioni d’Italia, che decidono di allontanarsi per alcuni giorni dal tumulto del mondo contemporaneo per ritrovarsi in una comunità temporanea tra le colline umbre, sopra il Lago Trasimeno. Qui, in un’antica pieve sconsacrata e trasformata in residenza privata, condividono la vita quotidiana e lavorano alla realizzazione di un progetto comune con l’obiettivo di dare voce a una generazione spesso raccontata ma raramente ascoltata. Nel corso dell’esperienza i protagonisti scoprono un antico manoscritto legato alla storia del luogo, che diventa per loro un ponte simbolico tra passato e presente. Tra lavori pratici, momenti di confronto e riflessioni personali emergono temi centrali come l’eredità della pandemia, la ricerca di relazioni autentiche, il bisogno di comunità, la spiritualità e la costruzione di un futuro possibile. Il risultato è una narrazione che propone uno sguardo nuovo e carico di speranza sul tempo complesso che la società sta attraversando.