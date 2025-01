Collegamenti marittimi in Sardegna: bando da 6 anni e 189 milioni di euro

Cagliari. La Regione Sardegna lancia un nuovo bando per garantire i collegamenti marittimi tra la Sardegna e le sue isole minori, dopo i ripetuti fallimenti delle precedenti procedure di gara. Con uno stanziamento complessivo di 189 milioni di euro, il progetto mira a ristabilire un servizio stabile ed efficiente verso La Maddalena, San Pietro e l’Asinara, puntando a migliorare le condizioni di continuità territoriale per persone e merci.



Il nuovo bando, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, prevede una concessione di sei anni suddivisa in due lotti principali.

Il primo include le tratte La Maddalena-Palau, Carloforte-Calasetta e Carloforte-Portovesme, con un budget di quasi 173 milioni di euro, mentre il secondo riguarda il collegamento Porto Torres-Cala Reale per l’Asinara, con un finanziamento di circa 15,9 milioni di euro.

La gara è aperta fino al 3 marzo 2025, con l’obiettivo di attivare i servizi entro il 30 giugno dello stesso anno.



Negli ultimi anni, ben quattro gare d’appalto sono andate deserte, evidenziando le difficoltà nel coinvolgere operatori qualificati. Le nuove condizioni del bando sono state riviste per attrarre maggiori partecipanti, offrendo compensazioni pubbliche più consistenti e garantendo un margine di programmazione più lungo agli armatori vincitori.

“Il bando rappresenta uno sforzo significativo per garantire servizi stabili e regolari, anche in un momento delicato per il settore marittimo”, ha dichiarato al Sole 24 Ore l’assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca.

Sindacati e comunità locali, da tempo in difficoltà per i disservizi, osservano con attenzione l’evolversi della situazione. “Ci auguriamo che questa sia la volta buona”, ha commentato, sempre al Sole 24 Ore, Arnaldo Boeddu, segretario della Filt Trasporti regionale, sottolineando l’importanza di garantire non solo la continuità territoriale ma anche la stabilizzazione del personale impiegato nei servizi.



La Regione ribadisce la centralità dei collegamenti marittimi per lo sviluppo economico e sociale delle isole minori, che dipendono da un trasporto affidabile per turismo, commercio e vita quotidiana.

La concessione sarà assegnata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con particolare attenzione alla qualità e alla sostenibilità del servizio.