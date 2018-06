Cinema Tavolara: conto alla rovescia per la kermesse

Olbia, 09 giugno 2018 – Ritorna l’appuntamento con il cinema estivo in una delle più suggestive arene a cielo aperto: manca poco più di un mese all’inizio della 28esima edizione del Festival del Cinema di Tavolara, che quest’anno si svolgerà dal 17 al 22 luglio.

Il Festival del Cinema di Tavolara, ideato dai fratelli Marco e Augusto Navone con Sante Maurizi a Antonello Grimaldi nel 1991, è organizzato delle Associazioni Argonauti e Cinematavolara in collaborazione con Ciak, Sky Arte HD, MINI, Cotril, ed è patrocinato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo e il Ministero dell’Ambiente, dall’Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo, dalla Regione Autonoma della Sardegna, con gli Assessorati alla Cultura e al Turismo e dai tre Comuni coinvolti: Olbia, San Teodoro e Loiri – Porto San Paolo.

La 28esima edizione del Festival curata dal comitato editoriale-organizzativo diretto da Piera Detassis con Viviana Gandini, Claudia Panzica, Emanuele Degortes e Cristina Pinna, prenderà il via presso prenderà il via presso l’Oasi Naturalistica La Peschiera di San Teodoro – uno dei tesori più preziosi naturalistici della laguna circostante – dove si terranno le prime due serate. Il martedì 17 luglio con i film documentari “Uno sguardo alla terra” di Peter Marcias e “Le meraviglie del mare” di Jean Michel Cousteau e Jean-Jacques Mantello, mercoledì 18 luglio sono previsti due film “Diva!” di Francesco Patierno e “Dogman” di Matteo Garrone.

Da giovedì 19 luglio, il Festival, nella sua natura itinerante – sposta la propria arena presso la Piazza Lungomare a Porto San Paolo, dove verrà proiettato il film “Come un gatto in tangenziale” con la regia di Riccardo Milani.

Da venerdì 20 a domenica 22, nella Piazzetta Gramsci di Porto San Paolo, ci saranno gli incontri pomeridiani con gli ospiti del festival, curati da Piera Detassis e Geppi Cucciari

Da venerdì 20 luglio le proiezioni avranno luogo in una delle aree marine più spettacolari della Sardegna: l’Isola di Tavolara.

Nella serata di venerdì, si terrà un omaggio alla canzone napoletana raccontato dai fratelli Gianfranco e Massimiliano Gallo.

A seguire verranno proiettati il corto di MINI Filmlab “Battiti” con Vinicio Marchioni e “Gatta cenerentola” di Alessandro Rak.

Sabato 21 luglio dopo il secondo corto di MINI Filmlab: “Pepita’s” con Lino Guanciale e Ariella reggio, verranno presentate le commedie “Ammore e malavita” di Manetti Bros. e “Metti la nonna in freezer” di Giancarlo Fontana e Giuseppe G.Stasi.

La serata finale, domenica 22 luglio si chiude con l’ultimo dei corti MINI filmlab “La macchina della verità” con Marina Rocco e con la proiezione di “Lazzaro felice” di Alice Rohrwacher e la commedia “Vengo anch’io” di Nuzzo e Di Biase.

Ad accompagnare il pubblico durante le serate dell’evento, Geppi Cucciari, attrice e conduttrice, che introdurrà i film in programma in compagnia degli ospiti del festival.

Sono attesi in questa edizione: i registi Manetti Bros., Riccardo Milani, Peter Marcias e Alessandro Rak, i registi e attori Gianfranco Gallo, Nuzzo e Di Biase e gli attori Massimiliano Gallo, Carolina Crescentini, Barbora Bobulova, Paola Cortellesi, Claudia Gerini, Miriam Leone.

Non mancheranno neanche in questa edizione del Festival da lunedì 16 luglio, le mostre fotografiche: a Porto San Paolo, nella piazzetta Gramsci sarà presente “Tra divine e maggiorate”, a San Teodoro, in piazza Mediterraneo “Dino Risi, la commedia e oltre”, e ad Olbia, alla Società dello Stucco, “Cliciak, scatti di cinema 2018”.

Patrocini e Partner

Il Festival di Tavolara è patrocinato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, dal Ministero dell’Ambiente, dall’Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo, dalla Regione Autonoma della Sardegna, con l’Assessorato alla Cultura e l’Assessorato al Turismo e dai tre Comuni del territorio coinvolto: Olbia, San Teodoro e Loiri – Porto San Paolo.

A sostenere l’evento, presente nel circuito degli eventi cinematografici in Sardegna, Le Isole del cinema, la Fondazione di Sardegna, Eni, Sinergest, Moys Marina di Olbia, Edugov, Moby, Tirrenia, Immobilsarda, Cantine delle Vigne di Piero Mancini e la Sardegna Film Commission.

MINI rivive la settima arte presentando in anteprima assoluta il progetto MINI FILMLAB, dedicato ai giovani film maker, con il supporto di OffiCine (progetto culturale nato dalla collaborazione di Anteo spazioCinema e Istituto Europeo di Design). I tre cortometraggi sono stati realizzati sotto la Supervisione Artistica del regista Silvio Soldini.

Il Festival di Tavolara 2018 sarà realizzato anche grazie al contributo del noto brand hair beauty Cotril che, in questo modo, conferma ancora una volta il suo legame a doppio filo con le eccellenze del cinema italiano.