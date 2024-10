Capodanno a Olbia con i Pinguini Tattici Nucleari: "Non vediamo l’ora di tornare in Sardegna"

Olbia. Tre giorni fa è stato rivelato il nome del gruppo che animerà la serata di chiusura di questo 2024. Olbia si prepara a vivere un Capodanno indimenticabile con i Pinguini Tattici Nucleari, una delle band italiane di maggior successo degli ultimi anni. Il 31 dicembre 2024, a partire dalle 22:30, il Molo Brin si trasformerà in una magnifica arena concerti, ma anche l'epicentro dei festeggiamenti per brindare all'arrivo del nuovo anno 2025, promettendo un'esplosione di energia, musica e divertimento che farà cantare e ballare tutta la città.

I Pinguini Tattici Nucleari, formatisi nel 2010 in provincia di Bergamo, nel giro di pochi anni hanno conquistato il panorama musicale italiano con oltre cinque milioni di copie vendute, collezionando numerosi dischi oro e platino. Il gruppo, composto da Riccardo Zanotti (voce), Nicola Buttafuoco e Lorenzo Pasini (chitarre), Simone Pagani (basso), Matteo Locati (batteria) ed Elio Biffi (tastiere), è noto per hit come "Ringo Starr", "Scooby Doo" e "Ridere" "Giovani Wannabe" e "Ricordi".

La band ha raggiunto traguardi impressionanti, tra cui il record di spettatori per un singolo concerto di una band italiana (80.000 persone all'RCF Arena di Reggio Emilia) e un tour da oltre un milione di biglietti venduti tra il 2023 e il 2024. Il loro successo li ha portati anche a ricevere riconoscimenti internazionali, come l'inclusione nella top 10 dei tour più importanti a livello mondiale secondo la rivista Pollstar.

In attesa del prossimo 31 dicembre il famoso gruppo musicale, attraverso il profilo ufficiale di Instagram, ha manifestato tutto il suo entusiasmo:

"Finalmente possiamo dirvelo! A dicembre suoneremo al Capodanno di Olbia, coronando così un anno fantastico. Non vediamo l’ora di tornare in Sardegna, che ci ha sempre accolto a braccia aperte. Con questo ultimo annuncio vi informiamo che non aggiungeremo nessun altra data nel 2025. Ci vediamo dove volete"

Dopo il concerto, che promette di essere un momento memorabile per la città di Olbia e per l'intera isola, la serata continuerà con il tradizionale spettacolo mozzafiato di fuochi d'artificio, creando un'atmosfera unica che trasformerà Olbia nel centro del divertimento in Sardegna. L'evento si preannuncia come un'occasione imperdibile per accogliere il 2025 in grande stile, insieme ad amici e famiglia.