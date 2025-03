Canna fumaria a fuoco: tempestivo intervento dei VVF

Nuoro. La squadra 9A del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta nella notte a Posada, in Via Vittorio Veneto, per l’incendio della canna fumaria di una stufa all’interno di un abitazione sita al primo piano.

Il tempestivo intervento della squadra del Vigili del Fuoco ha evitato gravi conseguenze. Fortunatamente nessuna persona coinvolta è rimasta ferita.