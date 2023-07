Bottiglie e sacchi con chili di sabbia: tutti vogliono un ricordo della Sardegna

Olbia. Non bastano i divieti, le sanzioni e le campagne di sensibilizzazione che la Regione Sardegna, enti ed associazioni da anni rendono pubbliche per ricordare ai turisti che è vietato portarsi via dalle spiagge sabbia, conchiglie e ciottoli. Ormai si è perso il conto dei sequestri negli aeroporti e porti sardi.

Bottiglie, sacchi, vasi e tanto altro che può essere utile per contenere ciò che si trova sulle nostre splendide spiagge, ma per fortuna durante i controlli i passeggeri vengono bloccati, perquisiti e sanzionati come da legge. L'ultimo post è stato pubblicato sulla pagina di "Sardegna Rubata e Depredata" con una foto che non ha bisogno di molte parole: decine e deciene di bottiglie di plastica strapiene di sabbia e sassi raccolti principalmente dalle spiagge del sud come Villasimius, Is Arutas, Cala Luna e tante altre.

Insomma durante le speciali visite, i turisti scelgono consapevolmente di asportare tutto ciò che è possibile inserire in piccoli spazi, così da avere un ricordo per tutta la vita, ma i controlli e i sequestri rovinano i piani di chi continua a compiere tali gesti.

"Anche quest'autunno ci toccherà fare il giro delle spiagge per rimettere ogni cosa al suo posto", si legge nel post di Sardegna Rubata e Depredata.

Foto di copertina (sulla destra) di Sardegna Rubata e Depredata.