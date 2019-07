Attentati in Sardegna: la solidarietà del Pd Olbia

Olbia, 31 luglio 20109 – In merito agli attentati avvenuti ieri nella Provincia di Nuoro ai danni del sindaco di Cardedu e della sede del Pd di Dorgali, interviene il Partito Democratico Olbiese.

“La Sardegna nella giornata di ieri è stata ferita da due atti gravissimi che tendono ad intimidire i rappresentanti delle Istituzioni della vita politica e minano il tessuto democratico”, si legge nella nota stampa.

“Il partito Democratico di Olbia esprime vicinanza al sindaco di Cardedu per il vile atto incendiario di cui è stato vittima e solidarietà ai compagni iscritti di Dorgali per il grave gesto compiuto da chi pensa che con la violenza e l’intimidazione possa mettere a tacere la democrazia, la libertà e la militanza politica”, continua il partito olbiese.

Il Pd si scaglia contro il clima particolarmente teso che in questo momento si respira in Italia: “In un clima di odio e di disprezzo per le istituzioni democratiche e in un momento storico in cui si istiga all’odio verso chiunque dissenta dalle proprie convinzioni noi siamo convinti che i valori come solidarietà, libertà di opinione e rispetto dell’ambiente debbano essere alla base della costruzione di una società in cui l’uomo sia il protagonista consapevole del proprio futuro e di quello dei propri figli”.

“La violenza e chi la pratica non ci fa paura e chiediamo con forza alle autorità competenti di vigilare perché cessi il grave clima intimidatorio che si è venuto a creare e grava sulla Sardegna”, conclude il Pd Olbia.