ASL Gallura: piano straordinario da 700mila euro per abbattere le liste d'attesa

Olbia. La sanità in Gallura volta pagina nella lotta alle liste d'attesa. L'ASL n.2 ha varato un ambizioso progetto mettendo sul piatto oltre 697mila euro, di cui 10mila euro dal bilancio aziendale e 687mila euro stanziati dalla Regione Sardegna per l’abbattimento delle liste d’attesa oggetto di monitoraggio ai sensi della DGR n° 62/24 del 04/12/2020, le prestazioni di radiodiagnostica per immagini, prestazioni di cardiologia, gastroenterologia, oculistica e otorinolaringoiatria.

I numeri parlano chiaro: solo a settembre 2024, per una visita cardiologica si registravano quasi 2mila pazienti in attesa oltre i tempi previsti, mentre per una visita oculistica il numero sfiorava i 2.200 cittadini. Una situazione critica che ha spinto la direzione generale, guidata dal dottor Marcello Acciaro, a mettere in campo una risposta decisa.

Si legge nel documento firmato direttore sanitario Raffaele De Fazio, responsabile del progetto: "Le strutture ambulatoriali coinvolte sono: tutte le strutture territoriali dei distretti sanitari, la Radiologia Ospedaliera, la Colonscopia ecc. nelle sedi di Olbia, Tempio Pausania, La Maddalena".

Il piano, operativo dal 15 novembre fino al 31 dicembre 2024, prevede un potenziamento significativo dell'offerta sanitaria nelle specialità più critiche: cardiologia, gastroenterologia, oculistica, otorinolaringoiatria e radiodiagnostica. Un'attenzione particolare sarà dedicata alle colonscopie, a cui è destinato il 10% delle risorse.

La novità più rilevante riguarda l'organizzazione: gli specialisti potranno aderire volontariamente al progetto, offrendo la propria disponibilità in orari extra. Per il personale medico è previsto un compenso di 100 euro all'ora, mentre per il personale sanitario di supporto la tariffa è di 60 euro.

Non solo medici e infermieri: il progetto prevede anche il potenziamento dei servizi CUP, con personale dedicato al recall dei pazienti in lista d'attesa e alla gestione delle nuove agende. Un sistema integrato che mira a ottimizzare ogni risorsa disponibile per garantire un servizio più efficiente ai cittadini della Gallura.

La dottoressa Margherita Canu, responsabile unica della gestione delle liste d'attesa (RUGLA), monitererà costantemente l'andamento del progetto per garantirne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Una sfida ambiziosa che potrebbe segnare una svolta significativa nella sanità territoriale della Gallura.