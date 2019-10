A Tempio tre lunghi giorni tra i sapori d’Autunno

Tempio, 31 ottobre 2019 – Quale occasione migliore con i primi freddi di lasciarsi andare alla scoperta delle tipicità gastronomiche del territorio.

Sapori d’Autunno a Tempio Pausania è la tre giorni enogastronomica che prende il via oggi, mercoledì 31 ottobre e si concluderà sabato 2 novembre. Tanti gli eventi e le manifestazioni in programma nella città che verrà coinvolta da “Trekking Urbano”,”Trekkingusto”, “Il magico mondo di Harry Potter” e la “Cittadella degli Artigiani”.

Per tre giorni lo storico borgo, da via Vittorio Veneto fino a via Piave e Piazza Faber, sarà animato da una grande girandola di esperienze sensoriali. Tanta musica dal vivo ed un’allegra castagnata sapranno rendere ancora più suggestiva la manifestazione.

Saranno presenti diversi stand in cui troveranno posto i prodotti artigianali locali, realizzati ad arte da abili manifatturieri. Tra le vie storiche e i palazzi nobiliari si andrà alla scoperta della storia, del cibo, dei sapori e dei profumi della cittadina gallurese.

A tutti i partecipanti saranno inoltre distribuite le cartine dettagliate con i percorsi per la degustazione dei vini di otto differenti cantine della Gallura.

Una gita fuori porta immancabile.