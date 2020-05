Volo Germania-Olbia con Aeroporto chiuso: sul volo 2 sardi, ecco la loro storia

Olbia, 25 maggio 2020 – Altro che bufala: la storia del volo che parte da Dusseldorf e si ferma sui cieli di Olbia perché l’aeroporto è chiuso è verissima. Vera come i tracciamenti Gps di Flightradar 24, vera come il racconto degli unici due passeggeri presenti sul volo: si tratta di due ragazzi sardi il cui unico desiderio è quello di tornare a casa.

A dare la notizia è l’Unione Sarda e a parlare sono proprio i due protagonisti del volo con “inversione a U” sopra Tavolara. Si chiamano Valentino Spanu (originario di Domus De Maria) e Vanessa Norberti, una coppia di fidanzati che stanno cercando di raggiungere la Sardegna da tempo. I due, per prendere questo volo, hanno speso tutti i loro risparmi: sul cielo olbiese la beffa, con l’aereo che torna indietro.

Un ritorno, raccontano, devastante: senza soldi, senza un tetto. Solo la solidarietà dei colleghi e del loro ex titolare. Fino al 3 giugno, giorno in cui in teoria dovrebbero risalire sull’aereo: peccato che, al momento, per quella data non saranno consentiti voli internazionali in Sardegna.

Di qui l’appello a Regione e ambasciata per un aiuto.