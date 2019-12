Olbia, Vigili del Fuoco: Lega sposa battaglia della Cgil Fp Gallura

Olbia, 17 dicembre 2019 – Ancora Vigili del fuoco di Olbia al centro della politica, questa volta regionale: è la Lega a presentare una mozione in Consiglio a Cagliari per chiedere – tramite il presidente della Regione Christian Solinas – un impegno al Ministero dell’Interno.

“Il territorio di tutta la Sardegna è stato, purtroppo, spesso interessato da calamità naturali di varia entità, passando dai tristemente noti incendi boschivi sino alle alluvioni, che nell’ultimo periodo, a seguito anche di fattori atmosferici ben più violenti del passato, sembrano accrescersi numericamente e intensivamente”, spiega il consigliere regionale gallurese Dario Giagoni.

“Il presidio di Olbia riveste un ruolo strategico fondamentale per tutta la Gallura, non solo per ragioni legate alla fragilità del territorio ma anche per questioni inerenti i collegamenti stradali con la centrale sede di Sassari”, continua l’esponente leghista.

“Olbia va a servire, per queste ragioni, un bacino di utenza assai ampio e merita, dunque, un maggior interessamento al fine di garantire il necessario passaggio dalla categoria SD4 alla categoria SD5, con conseguente incremento di personale ed ammodernamento e aumento dei mezzi operativi a disposizione del Corpo”.

La Lega, dunque, sposa la battaglia della Funzione Pubblica della Cgil, che tramite Luisella Maccioni ha più volte sollevato il caso.

La Lega ricorda che ancora oggi, nonostante due aeroporti e il porto Isola Bianca, il Nord Sardegna è ancora privo di un presidio navale dei VVF.

“Chiediamo dunque che il presidente porti avanti questo importantissimo impegno con il Ministero dell’Interno, ribadendo la necessità di rafforzare maggiormente i presidi territoriali della Sardegna, con particolare attenzione a quelli della provincia di Sassari che, ci teniamo a ricordarlo, è quella territorialmente più vasta di tutta Italia”, conclude Giagoni.