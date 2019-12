Tempio mette in mostra la grande passione per la fotografia

Tempio Pausania, 6 dicembre 2019 – L’associazione culturale La Sardegna Vista da Vicinoda Vicino di Tempio Pausania, vi invita a visitare la mostra “Immaginando” . L’esposizione fotografica vuole essere un percorso che porta il “fotovisitatore” ad immergersi in una serie di immagini che toccano l’animo umano, la sfera dei sentimenti più profondi ed intimi o portano a riflettere su temi sempre più attuali.

Incontriamo Tony Bulciolu la presidente dell’associazione che riunisce gli appassionati di fotografica naturalistica e non solo. Come tutte le donne che coltivano una loro passione, in questo caso la fotografica, Tony non fa eccezione e pur avendo giornate concitate al massimo, riesce a conciliare i suoi ruoli di mamma, moglie, impiegata e complice di un amico a 4 zampe. “Siamo un’ associazione culturale che si occupa prevalentemente di fotografia. Il gruppo di appassionati si è formato nel 2014, a Tempio Pausania.Ci piace fotografare sia la natura che in studio e non disdegnamo di certo anche incontri con fotografi professionisti, da cui abbiamo sempre da imparare. Abbiamo all’attivo molte mostre allestite a Santa Teresa,Tempio e Aglientu, solo per citarne alcune. Siamo circa 25 associati con un’età che va dai 25 ai 50 anni. Si è appena conclusa una bellissima mostra che abbiamo allestito in un vecchio edificio recuperato dal comune su Limbara in località Curadureddu. E’ stato molto suggestivo esporre in quel contesto fotografie della natura circostante, della straordinaria bellezza del territorio. Purtroppo ne abbiamo documentato anche aspetti meno poetici come la gran quantità di antenne dei ripetitori presenti in zona”.

Gli appassionati di fotografia non si fermano un attimo tra mostre e workshop, la loro principale attività si può identificare in una promozione indiretta delle bellezze della Sardegna. L’obiettivo spesso riesce a cogliere aspetti e sfumature che uno sguardo fugace o la fretta dei tempi, non riescono mai a cogliere.

“Abbiamo allestito numerose esposizioni collettive e personali, in varie parti della Sardegna, le quali hanno riscosso un ottimo successo di pubblico e critica. Ricordo la suggestiva mostra di un nostro associato composta da foto aeree che mostrano la nostra bella terra dall’alto”.

Tony è un fiume di parole. Tanta la passione che unisce questi fotografi che hanno sempre il desiderio di migliorarsi e di affinare la propria sensibilità fotografica. Ora l’associazione sta cercando di farsi conoscere fuori dal proprio territorio tessendo una rete di collaborazione con le altre associazioni che trattano di fotografia in Sardegna.. Basti ricordare che la sede associativa già in passato ha avuto modo di ospitare diversi fotografi affermati, quali Marco Sanna, Gigi Olivari, Bruno Manunza, Salvatore Ligios, Marco Navone, Fausto Ligios, Angelo e Mauro Mendula, Stefano Pia, Francesco Carta, Stefano Ferrando, Marco Latte, Benedetta Falugi, Giovanni Porcu .

“Ora il nostro principale obiettivo sarà quello di riuscire a mostrare il vero volto della Sardegna. Magari proponendo ritratti di nuoi mestieri che reinterpretano la tradizione, o volti in cui i segni del tempo riescono a raccontare una storia. Vorremmo riuscire a trasmettere tutto quello che la nostra Isola riesce a comunicare attraverso la sola immagine”.

Insomma ancora una volta le loro mostre sapranno coinvolgere i visitatori, avvolgendoli di sicuro con grandi emozioni.