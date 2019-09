Tempio: arrivano i filmmakers con “Cinemadamare”

Tempio pausania, 10 settembre 2019 – La città di Tempio Pausania ancora una volta si apre alla creatività artistica, e ai grandi talenti.

Arriva in città dal 12 al 18 settembre prossimo, per il secondo anno consecutivo, la diciassettesima edizione del più grande raduno di giovani filmmaker del mondo: “Cinemadamare”.

Un appuntamento che vede coinvolti nella splendida città della Gallura, i filmmaker provenienti da diversi Paesi, che allestiranno troupe e gireranno short movies. La carovana di Cinemadamare, con tutti i suoi registi e tecnici, coinvolgerà anche attori e comparse sul posto, nella realizzazione dei loro film.

Si potrà assistere ad un’interessante programmazione cinematografica, offerta gratuitamente ai cittadini di Tempio Pausania, e ai tanti turisti presenti per tutta la settimana. Come da consuetudine, tutto il materiale proiettato avrà i sottotitoli in inglese.

A partire dal 13 fino al 18 settembre, tutte le sere dalle ore 21.00 si terranno in Piazza Gallura, 3 a Tempio, le proiezioni dei film realizzati.

Ospite speciale dell’edizione di quest’anno sarà il regista Mimmo Calopresti. Tutti i film che saranno prodotti durante la manifestazione, verranno proiettati il 18 settembre sera.

Da non dimenticare poi il programma del sabato 14 settembre, che alle ore 11.00 prevede: Masterclass del regista Mimmo Calopresti, con presentazione del suo ultimo film “Aspromonte. La Terra degli Ultimi” presso la Biblioteca G.M. Dettori.

La premiazione dei cortometraggi più interessanti, vedrà la presenza del Vicesindaco di Tempio Pausania Gianni Addis.

L’evento di cinema è organizzato in partnership con ben 32 università e scuole di cinema di tutto il mondo: dalla Sorbona di Parigi al Santa Monica College di Los Angeles; dalla migliore scuola di Mosca a quella di Città del Capo; dall’Università di Barcellona a quella di Jakarta e numerose ancora.

Grazie ad un accordo tra l’Associazione Cinemadamare e la Fondazione Cinema Per Roma, i migliori film di tutto il CDM 2019, saranno presentati nel corso della Festa del Cinema di Roma, nello Spazio Film Commission Roma Lazio, con la partecipazione di decine e decine di filmmaker.

Il travelling Campus, partito il 12 Giugno da Roma, dopo aver attraversato altre 9 Regioni, e dopo un viaggio di ben 7200 km, si concluderà solo il 26 settembre prossimo, nella seconda tappa in Sardegna a La Maddalena.

Appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del cinema, e per coloro che amano scoprire quei meccanismi che sanno tradurre sulla pellicola, emozioni indelebili.