Serie A: tutti in campo per completare il girone d’andata del campionato

Serie A: si torna in campo per terminare il girone d’andata del campionato

Nonostante il considerevole distacco rispetto alla prima in classifica, la stagione della Lazio di Maurizio Sarri è stata più che buona, in questa prima parte di campionato. Discorso diverso per quanto riguarda il percorso in Europa League, dove i biancocelesti hanno un po’ tradito le aspettative, trovando sul proprio percorso avversari coriacei e disputando gare non esaltanti sotto il profilo tattico. Detto questo con il ritorno del campionato, dopo la sosta per il mondiale in Qatar, Ciro Immobile e i suoi compagni sono pronti a tornare in campo per completare il girone d’andata di serie A.

Il ritorno in campo contro il Lecce di Baroni

La prima uscita ufficiale per il 2023 vedrà i biancocelesti affrontare in trasferta gli uomini di Marco Baroni. Il Lecce durante questa stagione ha già mostrato di essere una squadra difficile da affrontare, dura a morire, specialmente contro le big come Juventus, Roma, Inter e Napoli. Sarà quindi una gara non semplice da affrontare, anche se il ritorno in squadra di Immobile sarà una iniezione di fiducia per il gruppo e per il tecnico stesso. C’è da archiviare la sconfitta subita contro la Juventus, dove la Lazio ha mostrato una tenuta non sempre all’altezza, visto il livello della gara e la posta in gioco. Il campionato però è ancora molto lungo e l’obiettivo per un piazzamento in Champions League è sicuramente alla portata, continuando su questo livello, facendo però attenzione a squadre come Inter, Atalanta e la stessa Roma, che sono alle spalle della Lazio, per quanto riguarda l’attuale posizione della classifica. Un tema che riguarda da vicino il settore delle quote serie a rivolte alle gare del campionato per il girone di ritorno che partirà il prossimo 29 gennaio 2023.

Empoli, Sassuolo e Milan per completare il girone d’andata di campionato

Dopo la trasferta a Lecce, la Lazio giocherà la prima gara all’Olimpico per il 2023 contro l’Empoli di Zanetti, altra gara non semplice da preparare, visto come la squadra toscana si dispone creando una barriera non facile da superare per creare occasioni da gol. Basta vedere quello che è successo nelle partite contro Milan e Napoli, per farsi un’idea, anche se in questo caso la Lazio avrà dalla sua il fattore tifo, su cui poter contare. La penultima per il girone d’andata vede poi la Lazio affrontare in trasferta il Sassuolo di Alessio Dionisi, altra squadra di buon livello, che però a differenza di Lecce ed Empoli, offre la possibilità di giocare una gara a viso aperto, visto che il Sassuolo, come la Lazio è una squadra votata a un gioco propositivo e piuttosto offensivo, per esaltare le qualità della propria rosa. Questa infatti potrebbe essere una gara con un livello di spettacolo piuttosto alto, visto che le squadre sapranno affrontarsi a viso aperto, senza risparmio di energie.

Torna la Coppa Italia per l’edizione 2022-2023

Archiviato anche il 18esimo turno di serie A, torna la Coppa Italia, con gli ottavi di finale che prevedono il ritorno in campo delle cosiddette teste di serie. La Lazio il cui DNA è da tempo legato a questa coppa, potrebbe giocarsi alla pari con le dirette pretendenti questa competizione, come è già avvenuto durante gli anni recenti, quando c’era Simone Inzaghi alla guida di questa squadra. Il primo ostacolo è rappresentato dal Bologna di Thiago Motta, che è una squadra ridisegnata e capace di tenere testa agli avversari, come non accadeva da qualche tempo. Il girone di andata del campionato si chiuderà poi con la sfida di vertice dell’Olimpico che vedrà contrapposte la Lazio di Maurizio Sarri e il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri durante lo scorso campionato hanno macinato punti importanti proprio lontano dalle mura di casa, motivo per cui non bisogna tralasciare alcun dettaglio per affrontare giocatori come Leao, Giroud, Tonali e soci. Il Milan nonostante una fase di flessione nella seconda parte del campionato, ha già dimostrato di essere una squadra competitiva e ancora in gara per vincere il secondo scudetto consecutivo.

Il punto della situazione per il campionato di serie A

C’è però da dire che rispetto allo scorso anno, ci sono più squadre competitive che possono creare problemi alla capolista e alle dirette rivali. La Lazio ad esempio, rientra tra queste squadre, non solo per quanto riguarda la posizione della classifica attuale, ma anche per caratteristiche di gioco e di organico, che se in giornata, non hanno grandi rivali, specialmente per quanto riguarda il reparto offensivo, l’organizzazione difensiva e il centrocampo. Ne sanno qualcosa Inter e Roma, ma anche lo stesso Napoli ha dovuto soffrire non poco per ottenere la vittoria all’Olimpico, grazie anche a una prodezza del talento georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Non solo campionato, ma anche Conference League, visto che a febbraio la Lazio riparte in Europa da questa nuova competizione che la vedrà affrontare in doppio confronto il CFR Cluj, club rumeno di massima divisione. Per quanto concerne il girone di ritorno del campionato di serie A, le prime uscite della Lazio di Sarri sono in programma contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, il Verona, l’Atalanta di Gasperini, la Salernitana di Davide Nicola e la Sampdoria. Avvio del girone non certo semplice, visto il tenore delle squadre che dovrà affrontare la Lazio.