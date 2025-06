Olbia, il Trophy Tour 2025 in mostra al Tennis Club Terranova

Olbia. La magia del tennis italiano fa tappa in Sardegna. Il della Federazione Italiana Tennis ha scelto di partire proprio da Olbia, portando al Tennis Club Terranova i due prestigiosi trofei che rappresentano la straordinaria stagione 2024 degli azzurri: la Davis Cup e la Billie Jean King Cup.

L'iniziativa della FITP porta a Olbia la celebre "Insalatiera" della Davis e il trofeo dedicato a Billie Jean King, testimonianze concrete dei trionfi azzurri nelle più prestigiose competizioni tennistiche mondiali. Fino a domani 19 giugno, gli appassionati potranno ammirare da vicino questi simboli di eccellenza nella Club House del circolo.

La doppia conquista italiana rappresenta un evento storico: l'Italia ha infatti dominato entrambe le competizioni per due anni consecutivi (2023 e 2024). Gli azzurri guidati dal capitano Filippo Volandri, con stelle come Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e la coppia Bolelli-Vavassori, hanno riportato la Davis in Italia dopo 47 anni di attesa. Parallelamente, il team femminile capitanato da Tathiana Garbin, con protagoniste come Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto, ha conquistato la Billie Jean King Cup confermando il momento d'oro del tennis italiano.

"Essere scelti come prima tappa rappresenta un grande onore", ha dichiarato il presidente Giuseppe Bianco, sottolineando come questo riconoscimento premi l'impegno del circolo nella promozione del tennis locale.

L'evento è stato ufficialmente presentato durante una conferenza stampa tenutasi nel parco "Fausto Noce", con la partecipazione di personalità di spicco del tennis italiano e delle istituzioni locali. Presente il presidente nazionale FITP Angelo Binaghi, affiancato da Franco Bellini (presidente FITP Sardegna), dal sindaco di Olbia Settimo Nizzi e dal presidente del TC Terranova Giuseppe Bianco. Tra i partecipanti anche l'assessora comunale allo Sport Elena Casu e tutto il direttivo del circolo ospitante.

La scelta di Olbia come prima tappa del Trophy Tour 2025 non è casuale. Il Tennis Club Terranova rappresenta una delle realtà più consolidate del tennis sardo, con una storia che affonda le radici nel 1987 quando venne fondato in via Barbagia nello studio di Edoardo Vivarelli, con Francesco Marini come primo presidente.

Nel corso degli anni, il circolo ha vissuto una crescita costante, trasferendosi nella cittadella sportiva di Fausto Noce e diventando progressivamente uno dei club più importanti dell'isola. Oggi il TC Terranova può vantare strutture all'avanguardia: cinque campi all'aperto (tre in green set, uno in terra rossa e uno in erba sintetica) e due campi coperti in green set, inaugurati nel marzo 2019.

Il club si distingue per la sua intensa attività formativa attraverso la scuola tennis, dedicata ai giovani under 18, e per l'ampio calendario di tornei che culmina con l'Open del Mare, prestigioso appuntamento estivo riservato alla quarta, terza e seconda categoria che si svolge tra luglio e agosto.

L'esposizione dei trofei, accompagnata dalla presenza delle massime autorità federali e locali, rappresenta non solo una celebrazione dei successi ottenuti, ma anche un messaggio di incoraggiamento per le nuove generazioni di tennisti sardi.

Presente all'evento inaugurale, Salvatore Campus, ex Presidente del TC Terranova Olbia, che attraverso la sua pagina Facebook ha condiviso la sua profonda emozione per questo momento storico: "Essere presente a questo evento, nel circolo dove sono cresciuto come modesto giocatore, dirigente e Presidente, è stato un momento di grande emozione e orgoglio".

Campus ha sottolineato l'importanza simbolica di questa scelta: "Il Trophy Tour 2025 della Federazione Italiana Tennis ha scelto di partire proprio da Olbia, dal nostro TC Terranova Olbia, portando in città i due simboli della storia che l'Italia ha scritto nel 2024".

L'ex dirigente ha espresso particolare gratitude per il coinvolgimento nella cerimonia: "Ritrovare il mio TC Terranova al centro di una celebrazione così importante, alla presenza del Presidente Angelo Binaghi, dei vertici federali e del Sindaco Settimo Nizzi, è stato come tornare a casa e vedere quanto è cresciuta. Un grazie di cuore al Presidente Giuseppe Bianco e all'attuale dirigenza del circolo per aver voluto coinvolgere anche noi ex Presidenti in questa giornata speciale".

Sarà possibile ammirare i due trofei Trophy Tour 2025 anche domani poi le coppe proseguiranno il loro viaggio nell'Isola, ma Olbia avrà sempre l'onore di essere stata il punto di partenza di questa celebrazione itinerante che porta in giro per il Paese i simboli di un'annata indimenticabile per il tennis azzurro.