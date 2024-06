Scommesse online in Sardegna: Il ruolo dei giovani e l'Importanza del gioco responsabile

Nella pittoresca isola della Sardegna, la pratica delle scommesse online è diventata sempre più diffusa, riflettendo una tendenza globale verso l'utilizzo di piattaforme digitali per il gioco d'azzardo. Ma qual è esattamente la situazione attuale delle scommesse online in Sardegna e quale ruolo ricoprono i giovani in questo mercato in rapida crescita?

Secondo il rapporto GASP Sardegna, poi confermato dai recenti dati ISTAT 2024, in Sardegna ci sono circa 5.000 punti vendita di giochi pubblici, metà dei quali ospitano apparecchi Videolottery e New Slot. La disponibilità pro capite è alta, con circa un esercizio ogni 648 residenti, superiore alla media nazionale. La regione vanta oltre 10.000 apparecchi di gioco, uno ogni 157 abitanti. Nel 2020, la raccolta dei giochi su rete fisica ha quasi raggiunto un miliardo di euro, con una raccolta pro capite di circa 600 euro, mentre la raccolta su canale telematico ha superato il miliardo di euro, circa 700 euro pro capite. Tuttavia, nel 2020, la raccolta pro capite per il gioco su rete fisica è diminuita del 42% in Sardegna e del 53% a livello nazionale. Le province di Cagliari e Sassari hanno registrato i valori più alti di raccolta pro capite su canale fisico, rispettivamente 658 e 630 euro per abitante.

D'altra parte, è importante riconoscere i potenziali danni associati alle slot machine nei bar e alle sale da gioco fisiche. Questi luoghi possono facilmente indurre comportamenti compulsivi e generare dipendenza, a causa della loro accessibilità e dell'ambiente spesso progettato per incoraggiare il gioco continuo. Tuttavia, adottare un approccio responsabile alle scommesse online su piattaforme regolamentate AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) può trasformare il gioco in un'esperienza piacevole e sicura. Le piattaforme online AAMS sono soggette a rigide normative volte a proteggere i giocatori, garantendo che i giochi siano equi e trasparenti. Inoltre, queste piattaforme offrono strumenti di autoesclusione e impostazione dei limiti di spesa che aiutano i giocatori a mantenere il controllo sul proprio comportamento di gioco. In questo modo, le scommesse online possono diventare un passatempo divertente senza i rischi associati alle forme di gioco meno regolamentate.

Quanto si Gioca in Sardegna?

Negli ultimi anni, l'accesso alla rete ha reso le scommesse online un passatempo comune per molti residenti sardi. Le piattaforme di gioco offrono una vasta gamma di opzioni, dalle scommesse sportive ai casinò virtuali, creando un ambiente ricco di opportunità per gli appassionati di gioco d'azzardo.

La tipologia di gioco più diffusa in Sardegna è stata il Gratta&Vinci, praticato dall'87% dei giocatori, con una prevalenza di donne (89%) e giovani (93%). Seguono il Superenalotto con il 62%, il Lotto con il 39% e le scommesse sportive, praticate dal 17%, principalmente da uomini. Circa il 37% dei giocatori ha speso più di 10 euro negli ultimi trenta giorni, e il 41% ritiene di essere in pari con le proprie spese di gioco, percentuale che sale al 56% tra le donne. Tuttavia, il 47% degli uomini afferma di aver perso denaro a causa del gioco d'azzardo.

Un dato significativo è che il 65% dei residenti sardi ha praticato giochi d'azzardo nelle sedi fisiche almeno una volta nella vita, e il 33% negli ultimi dodici mesi. Al contrario, il gioco online è molto meno comune, con solo il 10% dei residenti che ha giocato online almeno una volta nella vita e l'8% negli ultimi dodici mesi. I risultati del test PGSI indicano che l'85% dei giocatori non presenta comportamenti a rischio, mentre circa il 12% è a rischio minimo e il 4% è a rischio moderato o severo, con le province di Sassari e Oristano che registrano le percentuali più alte di gioco problematico. Questi dati evidenziano come il gioco d'azzardo fisico sopravanza di gran lunga quello online in termini di popolarità tra i residenti sardi.

Il Ruolo dei Giovani nel Gioco Online

I giovani sardi rappresentano una fetta significativa degli utenti delle scommesse online, in una regione dove il PIL è in crescita . Attratti dalla facilità d'uso delle piattaforme digitali e dalla promessa di vincite allettanti, i giovani trovano nel gioco online un'occasione per divertirsi e, talvolta, per cercare di guadagnare un extra.

Qualche anno fa, il poker online rappresentava una reale opportunità per guadagnare somme considerevoli, a patto di studiare un po' di strategia e di acquisire abilità nel gioco. Molti appassionati riuscivano a incrementare le proprie entrate competendo nei tornei e nei tavoli cash, sfruttando le proprie capacità analitiche e psicologiche. Tuttavia, con il tempo, la presenza di un numero crescente di giocatori professionisti ha reso sempre più difficile ottenere profitti consistenti. Oggi, pur non essendo più il poker la gallina dalle uova d'oro di un tempo, le piattaforme regolamentate dall'ADM offrono una vasta gamma di altri giochi che attirano un gran numero di giocatori. Dai giochi di casinò tradizionali alle scommesse sportive, le opportunità di divertimento e, talvolta, di vincita, sono ancora numerose per chi si avvicina al mondo del gioco online.

Guadagnare Online, Sogno o Realtà?

Molti giovani sardi, e non solo, sono attratti dall'idea di guadagnare denaro attraverso il gioco online. Tuttavia, è importante sottolineare che il gioco deve essere considerato principalmente come un divertimento e non come una fonte di reddito sicura. Le probabilità di vincita sono sempre in favore del banco, e il rischio di dipendenza va preso seriamente.

Guida al Gioco Responsabile

Per godere appieno dell'esperienza di gioco online, è fondamentale adottare abitudini responsabili. Impostare limiti di spesa, conoscere i propri limiti e ricordare che il gioco dovrebbe essere un divertimento occasionale sono solo alcune delle pratiche consigliate per un gioco responsabile.

Importanza dei Casinò Regolamentati AAMS

Conoscere i casinò regolamentati AAMS (oggi ADM) è di fondamentale importanza per assicurare il gioco responsabile. Questi casinò operano sotto la supervisione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che impone rigidi standard di trasparenza e sicurezza. Le piattaforme certificate garantiscono che i giochi siano equi e che i dati personali e finanziari dei giocatori siano protetti da avanzate misure di sicurezza informatica. Inoltre, i casinò AAMS promuovono attivamente il gioco responsabile, offrendo strumenti come l'autoesclusione, limiti di spesa personalizzabili e accesso a risorse per la gestione della dipendenza dal gioco. Affidarsi a queste piattaforme significa avere la certezza di un ambiente di gioco sicuro e regolamentato, dove il divertimento può essere goduto senza preoccupazioni.

Il Divertimento Parte dall'Educazione

Infine, educare i giovani sulla natura del gioco , sui rischi connessi e sull'importanza del gioco responsabile è essenziale per garantire che il divertimento derivante dalle scommesse online rimanga sano e privo di conseguenze negative. L'informazione e la consapevolezza giocano un ruolo chiave nell'aiutare i giovani a navigare in modo sicuro nel mondo del gioco online.

In conclusione, le scommesse online in Sardegna offrono agli appassionati di gioco d'azzardo una panoramica di possibilità e divertimenti. Tuttavia, è cruciale promuovere un approccio responsabile al gioco e garantire che i giovani comprendano appieno i rischi associati. Solo così il gioco online potrà essere apprezzato in tutta la sua legittima forma di intrattenimento.