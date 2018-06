Gallura, Sardinia Summer Drift Event: sgommate di solidarietà

Arzachena, 16 giugno 2018 – A Baia Sardinia, località turistica fra le più apprezzate nel mondo, la Pista dei Campioni ospiterà il Sardinia Summer Drift Event. La generosità dei piloti incontrerà e abbraccerà due associazioni sarde, per le quali il 17 giugno dalle ore 10:00 del mattino, per finire a tarda sera, è stato organizzato questo evento sportivo.

Saranno l’Associazione Pollicino e l’Associazione Famiglie Sma le protagoniste della giornata. Chiunque potrà partecipare. Al fianco dei piloti sarà possibile sperimentare il divertimento puro, quello che lascia il segno, che scatena adrenalina, provando così l’ebbrezza del drifting con i maestri della specialità. L’intero incasso dei “taxi drift” e dei “taxi rally” andrà a favore delle due associazioni.

Associazione Pollicino

L’associazione Pollicino di Olbia si occupa di bambini. Bambini che affrontano con coraggio lunghe degenze in ospedale. Bambini che spesso, troppo spesso, appartengono a famiglie strette dalla morsa di un disagio che debilita. Le volontarie di Pollicino comprano cibo, sostengono i bambini, acquistano bombole del gas, offrono un sostegno con il materiale scolastico; Katiuscia Canu e le sue Pollicine, fanno miracoli pur di mantenere vivo e acceso il sorriso sul volto dei bambini olbiesi che vivono una difficoltà.

Associazione Famiglie Sma

L’associazione Famiglie Sma è presieduta in Sardegna da Rita Trogu. Donna forte e coraggiosa che ha sperimentato sulla sua pelle il dolore della malattia capace di stringere troppo forte il suo bambino. Da allora è sempre in campo per organizzare raccolte fondi, per aiutare le famiglie ad affrontare un trauma spesso troppo violento. Rita spiega la malattia non con i termini scientifici, quelli che allontanano perché incomprensibili, ma con le parole del suo cuore. Ci saranno bambini affetti da Sma, ci saranno tanti imprenditori che hanno donato per rendere il Sardinia Summer Drift Event 2018, l’evento da ricordare.