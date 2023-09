In Sardegna aumentano le persone che usano la bicicletta: settore in crescita

Sardegna. Secondo un articolo pubblicato da Bikeitalia l'economia della bicicletta gira bene in Sardegna, con 82 imprese attive, oltre 200 addetti e una comunità di circa 30.000 ciclisti quotidiani. Nonostante tutte le difficoltà degli anni precedenti sembra che, specialmente nel 2023, il settore del ciclismo stia migliorando, adattandosi ai nuovi bisogni e creando opportunità per il turismo e le imprese locali, un'ottima alternativa per spostarsi in modo sostenibile, senza inquinare l'ambiente e senza dover aspettare lunghe ore a causa del traffico.

Nel rapporto presentato da Confartigianato si vedono prospettive promettenti e numeri in crescita. In questo modo la Sardegna sta dimostrando che volgersi verso una mobilità più sostenibile, prendendo consapevolezza rispetto ai rischi dell'inquinamento e del fast travel, può avere davvero effetti benefici anche per l'economia locale. La creazione di nuove piste e infrastrutture ciclabili, sempre secondo una stima di Confartigianato, rappresenta un'opportunità per la crescita economica e turistica delle aree interne dell'isola e con il sostegno delle istituzioni locali la Sardegna potrebbe diventare una destinazione ideale per i cicloturisti, offrendo una combinazione di paesaggi mozzafiato, specialità gastronomiche e artigianato locale. In questo senso la bicicletta non è più solo un mezzo di trasporto, ma diventa anche motore di cambiamento economico e culturale.