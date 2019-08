San Teodoro: al comunale arriva il pianista Paolo Rinaldi

San Teodoro, 25 agosto 2019- Il Festival Internazionale di Musica in Crescendo di San Teodoro continua a riscuotere successo di critica e apprezzamento. Altro grande ed attesissimo appuntamento è quello di martedì, 27 agosto, alle 21.30 al Teatro la Cupola.

Protagonista dell’imminente serata, il pianista mantovano Paolo Rinaldi che, nonostante la sua giovane età, vanta un curriculum di tutto rispetto ed una intensa esperienza concertistica a livello internazionale.

Rinaldi proporrà un repertorio di notevole complessità tecnico-musicale, toccando composizioni significative di alcuni dei più grandi autori della musica classica.

Attraverso un viaggio nelle diverse epoche, il nostro pianista condurrà lo spettatore nelle vie che hanno ispirato e redo grandi ed indimenticabili le opere e le melodie di compositori come Scarlatti, Beethoven, Chopin e Debussy .

Un immenso patrimonio culturale colmo di Bellezza musicale da condividere e tenere vivo nel tempo.

Gli appuntamenti di Musica in Crescendo sono organizzati dalla Musiklab Academy in collaborazione con l’ADC- Amici del Conservatorio e patrocinati e sostenuti dal Comune di San Teodoro Assessorato alla Cultura sotto la direzione artistica del M° Maria Antonietta Di Nardo .

Musica in Crescendo rinnova il suo appuntamento musicale al giorno 30 agosto.

DUE NEWS SUL PIANISTA:

Paolo Rinaldi, Steinway Artist e Fellow of Trinity College London dal 2018, nasce in Italia da famiglia di musicisti e pedagoghi. Vincitore di numerosi premi e borse di studio (Rinaldo Rossi, Lions Club Mantova Host ecc.), dopo aver conseguito i suoi diplomi in pianoforte con lode e menzione d’onore al Conservatorio “L.Campiani” di Mantova sotto la guida dei Maestri Antonio Pulleghini e Salvatore Spanò, si trasferisce a Londra per studiare alla prestigiosa Royal Academy of Music conSulamita Aronovsky, dove consegue il Master of Arts. Successivamente, supportato dal Trinity Laban Award, prosegue il perfezionamento al Trinity LabanConservatoire of Music (Post Graduate Artist Diploma)con DenizGelenbe e Peter Tuite,dove si laurea con lode. Ha recentementecompletatol’‘ISP Advanced Programme “with Distinction”al Trinity Labansupportato dalla borsa di studio Beverly Creed.

È stato selezionato in numerose Masterclass con i Maestri Pascal Rogé, Bruno Canino, Leon McCawley, Sergio de Simone, Boris Petrushansky, Andrej Jasinski, Dominique Merlete sostenuto dalla Hans WernerHenze Foundation ha frequentato il corso di Alto Perfezionamento con Diana Ketler a Montepulciano, in Toscana.

È vincitore 2017 del concorso pianistico“John Longmire” e, con la mezzosoprano Anna Prowse, del concorso di Lieder “Elizabeth Schumann” di Londra. Inoltreè vincitore 2018dell’Alfred Kitchin Piano Competitione, con la mezzopranoBethanyHorakHallet, dell’Elizabeth Schumann (edizione 2018), ricevendo inoltre una menzione speciale nel “Lilian Ash French Song Competition” di Londra.

Ha tenuto più di 100 recital da solista in tutto il Mondo e recentemente nel Regno Unito presso la Steinway Hall di Londra, St. Martin-in-the-Fields,the White House, Regent Hall, il Polish Heart Club a Kensington e le Grandi Sale diBlackheath, per importanti associazioni tra cui spicca la Beethoven Society of Europe, riscuotendo sempre vivissimi consensi di pubblico e critica. Dal gennaio 2017 ha formato il “Duo Farinaldi” con la soprano Farah Ghadiali e insieme hanno prodotto due stagioni di oltre 30 recital in tutto il Regno Unito in luoghi prestigiosi tra cui la SouthwarkCathedral, Canterbury, St. James’sPiccadilly, St. GilesCathedral inEdinburgo; inoltre hanno recentemente completato un tour di concerti in India a Mumbai, Goa e Pune con recitals atPrithvi Theatre e National Centre of the PerformingArts, sponsorizzati da Steinway&Sons, TATA automobili, Boston & Essex Pianoforti e il Trinity College London.

Membro delle associazioni EPTA Uk e Artis Magistri, affianca con successo l’attività di concertista a quella di insegnante per la London Fireworks Music School e da quest’anno èVisiting Artist presso l’Accademia Musicale di Asola.