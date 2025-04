Porto San Paolo, la nuova Power Stage del Rally Italia Sardegna: adrenalina vista Tavolara

Porto San Paolo. Sarà l’Isola di Tavolara la grande protagonista del Rally Italia Sardegna 2025. L’Automobile Club d’Italia ha scelto uno dei paesaggi simbolo della Sardegna come scenario della nuova Power Stage, prova cronometrata che chiuderà ufficialmente la manifestazione domenica 8 giugno, valida per il calendario del FIA World Rally Championship, con il contributo della Regione Sardegna.

La speciale “Porto San Paolo”, seconda novità assoluta dell’edizione 2025, rappresenta una prova completamente inedita di 13,78 km. Sarà percorsa due volte nel corso della giornata: il primo passaggio alle 8:35, il secondo alle 13:15 in qualità di Power Stage finale, trasmessa in diretta televisiva.

La nuova Power Stage è situata a pochi chilometri da Olbia e inizia in località Achittora, subito dopo la frazione di La Castagna. L’inizio è medio-veloce in leggera salita, su carreggiata stretta. Dopo un’inversione con svolta a sinistra (mentre a destra la strada prosegue verso Vaccileddi), si entra in una proprietà privata, si affronta una salita su fondo stretto, seguita da una discesa, poi un’ulteriore salita in un tratto totalmente nuovo.

Il tratto centrale è caratterizzato da un saliscendi, seguito da uno scollinamento e da una discesa verso Tiriddò in un settore lento e guidato. Dopo un tornante stretto, la strada torna a salire, con il fondo che diventa sabbioso, conducendo su un altopiano con carreggiata più larga. In questa fase si apre la vista sulle isole di Tavolara e Molara.

Proseguendo, si affronta una serie di tornanti in discesa, quindi la prova termina in una zona pianeggiante, larga e veloce, caratterizzata da salti spettacolari. Il tratto si chiude a Porto San Paolo, con la sagoma di Tavolara sullo sfondo.

La speciale “Porto San Paolo” sarà parte della tappa finale del Rally Italia Sardegna 2025, in programma dal 4 all’8 giugno. Il primo passaggio avverrà alle 8:35, mentre il secondo, previsto per le 13:15, sarà valido come Power Stage e rappresenterà l’ultima prova cronometrata della manifestazione.