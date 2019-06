Porto Cervo: Baby K protagonista del grande concerto di Ferragosto

Porto Cervo, 29 giugno 2019- La musica, la playa, la notte: quest’estate in Costa Smeralda ci sono tutti gli ingredienti per trascorrere un ferragosto esplosivo. Sarà infatti la rapper Baby K la protagonista del grande concerto di Ferragosto che quest’anno il Consorzio Costa Smeralda di Porto Cervo, presieduto da Renzo Persico e diretto da Massimo Marcialis, ha allestito quale evento di punta di Note d’Estate 2019. La bellissima cantante italiana, tormentone dopo tormentone, continua a collezionare straordinari successi e consensi non solo tra i giovanissimi e sarà quindi la punta di diamante di una programmazione di concerti, teatro e cabaret a 360 gradi che caratterizzerà l’estate di uno dei luoghi di vacanza più noti al mondo che da anni propone prestigiosi appuntamenti con grandi concertisti, attori affermati e artisti di straordinario seguito.

Vista la fortissima richiesta da parte del pubblico e dei turisti, che scelgono Porto Cervo, anche la qualificatissima offerta culturale e di spettacolo, che da alcuni anni è stata riunita in un cartellone unitario di prestigiosi eventi, inizierà in giugno, e, dopo l’apertura con il Premio Letterario dedicato al mare, proseguirà fino a settembre con il Costa Smeralda Classic Music Festival che consentirà a Porto Cervo di vivere anche in un periodo di bassa stagione ma con un clima ideale per un’importante fetta di turismo internazionale e del Nord Italia.

Il Clou dell’estate piena sarà il 17 agosto con una delle cantanti tricolore più note a livello internazionale, scelta quale rappresentante italiana per i suoi straordinari successi che ormai da un decennio l’hanno consacrata come una tra le più apprezzate giovani rapper della musica italiana, soprattutto tra i giovani ed i giovanissimi, anche se il suo pubblico abbraccia diverse generazioni.

Per ascoltare la musica di Baby K dal vivo gli appassionati sardi ed i turisti smeraldini dovranno attendere il dopo Ferragosto, quando la celebre cantante con all’attivo video da 250 milioni di visualizzazioni si esibirà per la prima volta in Costa Smeralda.

Ma sono tanti gli appuntamenti per i giovani e per le generazioni dei millenial, quel turismo che tanto apprezza le bellezza senza tempo della creatura del Principe Aga Khan.

L’inaugurazione, in programma sabato 29 giugno alle ore 22 nel suggestivo scenario del Pevero Golf Club, sarà all’insegna del mito dei Beatles con una delle migliori tribute band internazionale, The Vaghi che riporterà gli appassionati nei gloriosi anni del successo dei 4 ragazzi inglesi che cambiarono con il loro stile inimitabile la storia della musica.

Ancora tribute band sabato 6 luglio alle 22 nella piazza della Marina con I Santana Tribe per l’omaggio al grande Carlos, ancora oggi uno dei musicisti più amati di sempre.

Domenica 14 luglio sempre in piazza della Marina alle ore 22 primo appuntamento dedicato al teatro con un grande beniamino del pubblico, Giobbe Covatta, ed il suo esilarante spettacolo dedicato ad i cambiamenti climatici.

Il teatro comico tornerà con Beppe Braida a fine agosto, mentre la prosa farà capolino con la Compagnia Stabile di Milano e il recital su Amleto.

Un cartellone di oltre 40 eventi che fino al 7 settembre animerà Porto Cervo e alcune location davvero suggestive come la Spiaggia di Capriccioli, il Nuraghe Albucciu, la Piazzetta Centrale e il rinnovato Waterfront, la nuova creatura di Smeralda Holding voluta dal CEO Mario Ferraro che ha debuttato lo scorso anno riscuotendo l’apprezzamento unanime dei visitatori di tutto il mondo.

Proprio in questo suggestivo luogo dedicato ai brand mondiali dell’eccellenza, un poker d’assi approderà a Porto Cervo per regalare ad un pubblico internazionale momenti di grande musica.

Sono nomi che le platee americane ed europee conoscono bene, dai Bowland, che fanno base in Toscana ma girano i grandi festival con il loro carico di unicità, alla voce di Sophie Auster magnifica interprete americana dal successo planetario e cantautrice raffinata, fino agli scatenati Planet Funk, che dal Regno Unito incantano il mondo con i lori ritmi trascinanti, e al DJ Daddy G che, con i suoi set strabilianti, fa ballare i grandi locali delle capitali più evolute e all’avanguardia.

Come sempre le proposte musicali accontenteranno tutte le fasce d’età e per il pubblico storico dei consorziati non mancheranno le grandi firme della musica italiana.

Solo per citarne alcuni tre colonne portanti della musica italiana che riscuoto ancora oggi successi straordinari.

Il 19 luglio arriveranno i Dik Dik, indimenticabili autori dell’Isola di Whigt, il 28 luglio il grande Bobby Solo per un debutto in Costa Smeralda attesissimo ed il 31 luglio Peppino di Capri, il grande interprete che da oltre 50 anni affascina il pubblico con le sue melodie intramontabili e che sarà ospite in occasione dell’Assemblea dei Consorziati.

Ma ancora il grande Paolo Jannacci, con un omaggio al padre Enzo, Paolo Re e la sua strabiliante orchestra, Emozioni Battisti, la fiaba Cappuccetto Rosso in musica firmata da Maurizio Ligas, il Circo Maccus, l’Orchestra strumentale della Sardegna diretta da Guglielmo Destasio, il teatro Tages, Il Circolander di Priamo Casu e tanti altri appuntamenti per un’estate ricchissima di musica ed emozioni

Tutte le notizie e le informazioni su Porto Cervo si potranno scoprire visitando il nuovo portale ufficiale della Costa Smeralda all’indirizzowww.costasmeraldaportal.com.

Ingresso gratuito per tutti gli appuntamenti.