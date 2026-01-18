Olbia, tomba dei giganti "Su Monte 'e S'Abe"

Sunday, 18 January 2026
Olbia. La Sardegna, si sa, è un museo cielo aperto. Un patrimonio storico culturale senza pari, unico al mondo. E le tracce del passaggio delle popolazioni nuragiche incastonate come pietre prezione nella natura.
In copertina uno scatto della vicina tomba dei giganti di "Su Monte 'e S'Abe" che, a distanza di millenni, si staglia orgogliosa in un verde costellato di ulivi. Memorie antiche ancestrali e una pace surreale si incontrano in un luogo suggestivo che, tutt'oggi, ci fa viaggiare nel tempo dando spazio all'immaginazione che tenta di ricostruire le tradizioni dei nostri antenati.
Golfo Aranci. Dopo i recenti successi “Convincimi” e “Soldati di piombo”, la cantante Carla Masala – in arte Carla B - torna sulla scena musicale locale con un inedito dal titolo suggestivo: “La tazza nella neve&rd...
Olbia. La perdita di un figlio è il dolore più grande che esista e lascia in lacrime e con il cuore sanguinante non solo la famiglia ma anche un’intera Comunità che si stringe nel momento del dolore, forte, immenso che...
Cagliari. Il Centro funzionale decentrato di Protezione Civile ha messo in data odierna un avviso di condizioni meteo avverse a partire dalle ore 18:00 del 18/01/2026 e sino alle ore 18 del 21/01/2026.Questo il dettaglio del quadro meteo per pio...
Olbia. Flash. Strada bloccata e traffico temporaneamente in tilt in via Vittorio Veneto all'incrocio con via IV Novembre a causa di un incidente. Sul posto Vigili del Fuoco, ambulanza e Polizia Locale. Al momento non si può attraversare quel t...
La Maddalena. Ventitré militari della Marina Militare in pensione, insieme alle loro famiglie, circa una sessantina di persone in totale dovranno sgomberare gli alloggi che occupano da anni a La Maddalena, dove hanno continuato a vivere a...
