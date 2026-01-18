Sunday, 18 January 2026

Informazione dal 1999

PoliticaCronacaSportEconomiaCulturaAnnunciGeneraleOlbiachefu

Fotografia, Generale

Olbia, tomba dei giganti "Su Monte 'e S'Abe"

Lo scatto in una giornata di sole

Olbia, tomba dei giganti
Olbia, tomba dei giganti
Ilaria Del Giudice

Pubblicato il 18 January 2026 alle 09:00

condividi articolo:

Olbia. La Sardegna, si sa, è un museo cielo aperto. Un patrimonio storico culturale senza pari, unico al mondo. E le tracce del passaggio delle popolazioni nuragiche incastonate come pietre prezione nella natura. 

In copertina uno scatto della vicina tomba dei giganti di "Su Monte 'e S'Abe" che, a distanza di millenni, si staglia orgogliosa in un verde costellato di ulivi. Memorie antiche ancestrali e una pace surreale si incontrano in un luogo suggestivo che, tutt'oggi, ci fa viaggiare nel tempo dando spazio all'immaginazione che tenta di ricostruire le tradizioni dei nostri antenati. 

Geolocalizzazione

Bianca

Golfo Aranci, esce “La tazza nella neve”

Golfo Aranci. Dopo i recenti successi “Convincimi” e “Soldati di piombo”, la cantante Carla Masala – in arte Carla B - torna sulla scena musicale locale con un inedito dal titolo suggestivo: “La tazza nella neve&rd...

Annunci

Da Olbia giunge a Ottana il cordoglio per la scomparsa del piccolo Francesco

Olbia. La perdita di un figlio è il dolore più grande che esista e lascia in lacrime e con il cuore sanguinante non solo la famiglia ma anche un’intera Comunità che si stringe nel momento del dolore, forte, immenso che...

Bianca

Nuovo allerta meteo nell’Isola: peggioramento delle condizioni meteo dalla serata di domani

Cagliari. Il Centro funzionale decentrato di Protezione Civile ha messo in data odierna un avviso di condizioni meteo avverse a partire dalle ore 18:00 del 18/01/2026 e sino alle ore 18 del 21/01/2026.Questo il dettaglio del quadro meteo per pio...

Cronaca

Incidente in via Vittorio Veneto

Olbia. Flash. Strada bloccata e traffico temporaneamente in tilt in via Vittorio Veneto all'incrocio con via IV Novembre a causa di un incidente. Sul posto Vigili del Fuoco, ambulanza e Polizia Locale. Al momento non si può attraversare quel t...

Bianca

La Maddalena, emergenza abitativa alle porte per gli ex militari in pensione

La Maddalena. Ventitré militari della Marina Militare in pensione, insieme alle loro famiglie, circa una sessantina di persone in totale dovranno sgomberare gli alloggi che occupano da anni a La Maddalena, dove hanno continuato a vivere a...

Bianca

Budoni, chiusura sulla 131 per sostituzione pannelli in galleria

Budoni. Lunedì 19 gennaio è prevista la chiusura temporanea al traffico di un tratto della strada statale 131 “Diramazione Centrale Nuorese” in direzione Nuoro, per consentire interventi di manutenzione all’interno del...

Geolocalizzazione