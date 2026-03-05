Meteo in Gallura: piogge e cielo coperto, miglioramento nel weekend

Olbia. La Gallura si prepara a qualche giornata di tempo instabile. Secondo il bollettino del Dipartimento Meteoclimatico di ARPAS, la Sardegna sarà interessata da una fase perturbata che porterà cielo molto nuvoloso e precipitazioni sparse, con fenomeni più organizzati nella giornata di venerdì 6 marzo. La giornata di oggi, giovedì 5 marzo, si presentarà ancora con cielo nuvoloso o molto nuvoloso su gran parte della Gallura, con possibili precipitazioni deboli o a carattere di rovescio.

Nel corso della giornata sono attesi cumulati generalmente contenuti, tra 0 e 5 millimetri, con qualche episodio di pioggia più frequente tra pomeriggio e sera. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti orientali, mentre il mare si presenterà mosso o molto mosso, specie sui settori settentrionali dell’isola. Le temperature in Gallura resteranno piuttosto stabili, con valori massimi intorno ai 15 gradi a Olbia.

La giornata di domani sarà quella più instabile della settimana. Le previsioni indicano cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. In Gallura i fenomeni dovrebbero restare deboli o moderati, mentre i cumulati più importanti interesseranno soprattutto il sud dell’Isola. Il Centro funzionale della Protezione civile regionale ha inoltre diffuso un avviso di condizioni meteo avverse, segnalando un peggioramento diffuso sull’isola tra la notte e il pomeriggio di venerdì. A tal riguardo la Protezione civile invita alla prudenza alla guida, soprattutto in caso di pioggia intensa e visibilità ridotta.

Sabato il tempo resterà inizialmente instabile, con piogge isolate o brevi rovesci nelle prime ore della giornata, ma con fenomeni in progressiva attenuazione nel corso della giornata. Nel pomeriggio e soprattutto in serata sono attese schiarite più ampie, con un graduale miglioramento del quadro meteorologico. Le temperature massime torneranno lentamente a salire, con valori intorno ai 16 gradi sulla costa gallurese. Le tendenze per domenica 8 marzo indicano cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni isolate, soprattutto nelle ore centrali della giornata, ma con fenomeni generalmente deboli e di breve durata. I venti resteranno deboli dai quadranti orientali e i mari saranno poco mossi o mossi.

Uno sguardo al resto dell'Isola: la fase perturbata sarà più evidente tra venerdì e sabato, con precipitazioni più consistenti soprattutto sui settori meridionali e sud-orientali, dove i cumulati potranno risultare localmente più elevati. Nel nord e nel nord-est della Sardegna, compresa la Gallura, i fenomeni saranno invece generalmente più deboli e intermittenti. Nel corso del weekend è previsto un graduale miglioramento su tutta l’isola, con temperature massime in lieve aumento e tempo più stabile soprattutto nella giornata di domenica.