Loiri Porto San Paolo, assolto un 51enne accusato di omessa custodia di armi

Loiri Porto San Paolo. Un uomo di 51 anni è stato assolto dall’accusa di omessa custodia di armi dopo un episodio risalente a circa un anno fa, quando due minorenni riuscirono a introdursi nella sua abitazione e ad aprire la cassaforte dove erano custoditi alcuni fucili da caccia. La vicenda, come riportato da La Nuova Sardegna, era iniziata quando i due ragazzi avevano forzato la porta d’ingresso della casa e, una volta all’interno, avevano trovato il modo di aprire la cassaforte contenente le armi. Dopo averle maneggiate, avevano anche girato un video con i fucili e lo avevano fatto circolare tra i coetanei tramite cellulare.

Prima di allontanarsi dall’abitazione, i giovani avrebbero portato via un coltello a serramanico e alcune cartucce. La diffusione del filmato aveva poi attirato l’attenzione delle autorità e portato alla denuncia dei due minorenni alla Procura dei minori di Sassari. Parallelamente, anche il proprietario delle armi era finito sotto accusa. Nei suoi confronti era stato emesso un decreto penale di condanna con l’ipotesi di omessa custodia di armi, ritenendo che non avesse adottato tutte le cautele necessarie per impedirne l’accesso a terzi.

L’uomo, assistito dall’avvocato Marcello Mura, si era però opposto al provvedimento chiedendo il giudizio con rito abbreviato davanti al tribunale di Tempio Pausania. Il procedimento si è concluso con l’assoluzione pronunciata dalla giudice Federica Disfano, che ha stabilito la formula piena “perché il fatto non sussiste”. Secondo la ricostruzione difensiva, accolta dal tribunale, le armi erano custodite all’interno di una cassaforte e l’accesso era avvenuto solo dopo che i due giovani avevano forzato l’ingresso dell’abitazione e la stessa cassaforte. Un elemento che ha portato il giudice a escludere la responsabilità del proprietario nella custodia delle armi.

In copertina immagine di repetorio.