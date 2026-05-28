Olbia, pubblicato il bando per il Centro Servizi Umanitari e la mensa sociale

Olbia. Il Comune di Olbia, attraverso il Plus di Olbia e il Settore Servizi alla Persona, ha pubblicato l’avviso pubblico rivolto agli Enti del Terzo Settore per la co-progettazione e la gestione del Centro Servizi Umanitari, della mensa sociale e dei servizi di Pronto Intervento Sociale nell’ambito territoriale sociale del Plus di Olbia. Lo rende noto l’assessora ai Servizi Sociali Simonetta Lai, spiegando che la procedura è stata avviata con determinazione dirigenziale n. 1205/2026. L’iniziativa punta a rafforzare la rete di sostegno alle persone in condizione di grave fragilità economica e sociale nei comuni del territorio del Plus di Olbia, che comprende Olbia e altri 16 centri della Gallura e del nord-est Sardegna. L'avviso riguarda tre linee di intervento principali: il Centro Servizi Umanitari, il Pronto Intervento Sociale e la mensa sociale. Il Centro Servizi Umanitari sarà rivolto alle persone senza fissa dimora e a nuclei familiari in forte difficoltà socio-economica, con spazi dedicati sia all’accoglienza residenziale sia al dormitorio notturno ed è previsto sempre in via Canova, nella storica sede immobile della ASL Gallura concesso al Comune di Olbia attualmente in fase di ristrutturazione. Il progetto prevede un centro residenziale articolato in tre gruppi di convivenza per 18 persone, compresi eventuali nuclei familiari con minori, oltre a un dormitorio notturno capace di ospitare fino a 30 persone tra uomini e donne. L’accoglienza dovrà essere garantita durante tutto l’anno, senza interruzioni. Tra gli elementi più innovativi compare il servizio di Pronto Intervento Sociale, pensato per affrontare situazioni di emergenza sociale e assistenziale. Il servizio dovrà garantire reperibilità telefonica 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno, con la possibilità di attivare immediatamente assistenti sociali e altri operatori specializzati. Sono previsti interventi per emergenze abitative, tutela di minori e soggetti fragili, supporto psicologico, trasporti urgenti e persino un’unità di strada dedicata all’ascolto e all’assistenza delle persone senza dimora.

L’avviso dedica inoltre ampio spazio alla mensa sociale, definita come uno “storico servizio” del territorio olbiese, nato grazie al volontariato locale. Il servizio dovrà garantire pasti caldi e nutrizionalmente bilanciati per tutto l’anno, in un ambiente inclusivo e attento anche alle esigenze etico-religiose o sanitarie degli utenti. Potranno partecipare alla procedura tutti gli Enti del Terzo Settore previsti dal Codice del Terzo Settore, comprese associazioni, cooperative sociali, fondazioni, organizzazioni di volontariato e imprese sociali, sia in forma singola sia aggregata.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate entro le ore 12 del 5 giugno 2026 tramite PEC all’indirizzo [email protected], utilizzando la modulistica predisposta dal Comune. L’avviso e gli allegati comprendono anche i modelli ufficiali per la presentazione delle istanze e delle proposte progettuali da parte degli enti interessati.