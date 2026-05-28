Olbia, nuovi marciapiedi in Corso Vittorio Veneto: lavori fino a settembre

Thursday, 28 May 2026
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Olbia. Nuovo intervento di manutenzione straordinaria lungo Corso Vittorio Veneto, a Olbia. Con l’ordinanza dirigenziale numero 306 del 27 maggio 2026, il Comune di Olbia ha disposto una serie di modifiche temporanee alla viabilità per consentire l’avvio dei lavori di rifacimento dei marciapiedi nel tratto compreso tra via Tre Venezie e la zona della rotatoria Rio Gadduresu. L’intervento rientra nel primo lotto dei lavori di manutenzione straordinaria di Corso Vittorio Veneto e sarà eseguito dalla società “F.lli Cappeddu srl” di Oliena. Secondo quanto stabilito dall’ordinanza, le limitazioni entreranno in vigore dal 3 giugno fino al 30 settembre 2026. Per tutta la durata del cantiere sono previsti restringimenti della carreggiata, istituzione del senso unico alternato nei tratti interessati di volta in volta dalle lavorazioni, limite massimo di velocità a 10 chilometri orari e divieti di sosta con rimozione forzata dei veicoli in caso di necessità. La gestione del traffico potrà avvenire tramite semafori mobili oppure con movieri incaricati dall’impresa esecutrice.
I lavori procederanno “isolato per isolato” e coinvolgeranno anche diverse intersezioni laterali, tra cui via Val d’Aosta, via Friuli, via Emilia, via Trentino, via Alto Adige, via Sardegna e altre traverse del quartiere. L’ordinanza specifica inoltre che i pedoni dovranno utilizzare, quando necessario, il lato opposto della strada rispetto al cantiere, con adeguata segnalazione e messa in sicurezza dei percorsi. Le lavorazioni saranno consentite nella fascia oraria compresa tra le 7:30 e le 17:30. Il Comune raccomanda anche il coordinamento con eventuali altri cantieri o manifestazioni pubbliche presenti nella zona, prevedendo, se necessario, la sospensione temporanea delle opere per garantire sicurezza e viabilità.
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