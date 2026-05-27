Controlli straordinari nel centro storico: 250 persone identificate e sanzioni nei locali

Wednesday, 27 May 2026
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Sassari. Maxi operazione di controllo nel centro storico di Sassari. Nella giornata di ieri la Questura ha coordinato un servizio straordinario interforze “ad alto impatto”, finalizzato alla prevenzione dei reati predatori, al contrasto della microcriminalità e al rafforzamento della sicurezza urbana nelle aree considerate più sensibili della città. L’attività ha coinvolto numerosi reparti delle forze dell’ordine: Squadra Volanti e Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Sassari, Reparto Prevenzione Crimine Sardegna, Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. I controlli si sono concentrati soprattutto nella zona della stazione ferroviaria, in corso Vittorio Emanuele, via La Marmora e piazza Tola, aree caratterizzate da un’elevata presenza di persone e da particolari esigenze di tutela della sicurezza pubblica. Durante il servizio, svolto con pattuglie automontate, motomontate e appiedate, sono state identificate circa 250 persone. L’operazione ha inoltre portato alla segnalazione di alcuni soggetti e alla denuncia di una persona per reati legati all’immigrazione clandestina. Nel corso dell’attività sono stati controllati anche cinque esercizi pubblici, tra bar e circoli, nell’ambito delle verifiche amministrative sul rispetto delle normative di settore e per prevenire situazioni di degrado e illegalità. Sono state inoltre elevate alcune sanzioni. La Questura di Sassari ha sottolineato come l’operazione rientri nel più ampio piano di prevenzione e controllo del territorio, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e rafforzare la presenza delle forze di polizia nelle zone più delicate del capoluogo turritano.
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