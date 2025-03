Olbia, musica e motori: The Kolors in concerto durante il weekend del rally

Olbia. La città si prepara a vivere un inizio di giugno intenso, tra motori e musica dal vivo.

In occasione del Rally Italia Sardegna, in programma dal 5 all’8 giugno 2025, la città ospiterà anche un importante evento musicale organizzato nell’area del Molo 1 Bis dell’Isola Bianca, sede del paddock.

Il programma prevede una serata speciale il 6 giugno, con protagonisti The Kolors, reduci dalla recente partecipazione sanremese. Oltre al live, sono previsti anche dj-set e animazione, per trasformare la zona del porto in un’arena estiva all’aperto.

L’evento si inserisce come anteprima del RDS Summer Festival, in calendario per l’11 e 12 luglio nel centro urbano.

La manifestazione è organizzata con la collaborazione del Comune di Olbia, dell’Assessorato al Turismo e ai Grandi Eventi, e dell’ACI, nell’ambito delle attività legate al rally e alla promozione turistica della città.

Una storia pubblicata su Instagram dall’assessore ai Grandi Eventi Marco Balata, con una combinazione di immagini tra cui The Kolors, auto da rally e la data del 6 giugno, ha lasciato intendere l’arrivo della band a Olbia.

Un modo originale per anticipare un appuntamento molto atteso dal pubblico, soprattutto tra i più giovani.