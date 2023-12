Olbia, Kristina Manca: la wedding planner chiamata da Vogue

Olbia. Chi si sposa in Costa Smeralda cerca il top, la magia, l’emozione e l’evento esclusivo. Da tempo Kristina Manca è divenuta il punto di riferimento per tutti coloro che intendono realizzare la loro promessa d’amore, in una delle location più belle al mondo: la Sardegna. Passione per il proprio lavoro, la ricerca maniacale di tendenze e idee sempre originali da proporre ai suoi clienti, fanno di lei ormai un’icona di stile, tanto da essere riuscita ad attirare l’attenzione della mitica rivista Vogue.

Wedding destination in Sardinia: una sfida continua

“La stagione del wedding in Sardegna 2023 io la definisco caotica. Bellissima, emozionante ma molto impegnativa”. Così esordisce al nostro incontro Kristina Manca, ormai famosa wedding planner internazionale, che ha veduto la sua consacrazione, attraverso le pagine patinate di Vogue. “Quest’anno ho conosciuto molte coppie provenienti da tutto il mondo tra cui Argentina Venezuela, Stati Uniti, New York Germania, Canada. Con tutte loro è stato fantastico lavorare assecondando le richieste e i desideri più delicati di chi stava per scambiarsi la promessa di un amore eterno, in Sardegna”.

Ogni matrimonio che Kristina Manca realizza, andando a creare installazioni personalizzate nelle più belle location della Costa Smeralda e non solo, spesso si rivela essere una vera e propria sfida: “Sì, una sfida con me stessa, perché pretendo sempre il massimo nelle mie creazioni, sia nei miei riguardi che dai miei collaboratori che sono fantastici. Ogni volta con grande soddisfazione però posso dire: anche questa volta malgrado imprevisti e difficoltà, o richieste stravaganti, ce l’ho fatta ad ottenere il massimo”.

Location mozzafiato per le promesse d’amore eterno

Per il prossimo anno le tendenze moda a quanto pare vedranno sempre al top il wedding on the beach, anche se talvolta le scelte dei prossimi sposi cadono anche su splendide location presenti tra vigneti, in pinete o nell’entroterra sardo, sempre pervaso da quel fascino servaggio. “Il 2023 è stato l’anno delle promesse di matrimonio, il cosiddetto "marry me" mai banale. Sono state scelte location particolari, per esempio su un jet privato bellissimo o su una barca a vela ancorata a largo nello splendido scenario della baia di Porto Cervo”. Con i suoi racconti la wedding planner Kristina ci porta per mano in location meravigliose per emozioni da favola: “Ho realizzato anche due matrimoni gay che sono risultati essere davvero unici, per la loro delicatezza e l’atmosfera d’amore che si percepiva tra gli invitati. Queste due coppie – prosegue Kristina Manca, - mi hanno regalato davvero bellissime emozioni, con il loro sogno d’amore. Sono persone speciali che ringrazio davvero molto di avermi scelto, rendendomi partecipe alla realizzazione del loro sogno d’amore.