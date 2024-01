Olbia, Karol è scomparso: l'appello disperato della famiglia

Olbia. E' da ieri sera che non si hanno notizie del 17enne olbiese, Karol Canu. Qualche ora fa la madre, disperata, ha chiesto aiuto agli olbiesi, condividendo un appello su Facebook. La sorella ha dichiarato ad Olbia.it: "E' sparito ieri sera dicendo che andava in piazza Mercato, questo intorno alle 20, poi una segnalazione è arrivata questa mattina alle 11:30 circa, avvistato in via Vittorio Veneto alta. E' alto quasi 1.80, porta cuffia nera, pantalone nero, felpa nera, scarpe nere Nike, una collana con i brillantini. Mio fratello ha il telefono spento, sono stati avvisati i carabinieri".

Se qualcuno ha notizie può rivolgersi ai carabinieri o contattare la madre al numero 3456988830.