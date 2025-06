Premio letterario città di Olbia: consegna eleborati entro il 12 settembre

Olbia. Olbia si prepara a ospitare la dodicesima edizione del prestigioso "Premio Letterario e di Poesia Città di Olbia." Promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Olbia e dalla Biblioteca Civica Simpliciana, il concorso rappresenta un’occasione unica per scrittori, poeti e giovani talenti di esprimersi e valorizzare le proprie creazioni letterarie in un contesto che celebra la diversità linguistica e culturale della Sardegna.

Il premio, che si svolge ormai da oltre un decennio, si articola in diverse sezioni: racconti brevi in italiano, racconti in gallurese e logudorese, oltre a una categoria dedicata ai giovani tra i 10 e i 16 anni, i cosiddetti “racconti brevi Junior”.

Non mancano poi le poesie, che possono essere composte in tutte le varianti del gallurese e logudorese, in rima o versi sciolti. La libertà di tema e forma permette ai partecipanti di esprimere emozioni e riflessioni personali, contribuendo a mantenere vivo il patrimonio linguistico e culturale della regione.

Queste le modalità di partecipazione: ogni autore può presentare un solo elaborato, rigorosamente inedito e mai premiato o pubblicato altrove. La busta dovrà essere consegnata a mano o spedita (farà fede il timbro postale) presso l’ufficio protocollo del Comune di Olbia in Via Garibaldi 49, 07026, Olbia (SS) entro il giorno 12 settembre 2025. I testi, firmati digitalmente, potranno altresì essere presentati tramite Pec all’indirizzo: [email protected] entro il giorno 12 settembre 2025. I testi pervenuti successivamente non verranno presi in considerazione.

È importante che i testi siano anonimi, con i dati personali inseriti in una busta separata, e che rispettino le specifiche tecniche di formattazione, come l’uso del carattere Times New Roman a 12 punti e un massimo di 10 pagine per i racconti e 60 versi per le poesie.

Il giudizio della giuria, composta da esperti di lingua italiana, gallurese e logudorese, sarà insindacabile. I vincitori delle prime tre posizioni in ogni categoria riceveranno premi in denaro: 500 euro per il primo, 300 per il secondo e 200 per il terzo. Inoltre, saranno pubblicati in un volume antologico, che sarà presentato durante la cerimonia di premiazione prevista per il 5 dicembre 2025, presso il Comune di Olbia.

Il premio rappresenta non solo un riconoscimento economico, ma anche un’occasione di visibilità e valorizzazione delle proprie opere. La partecipazione implica anche il consenso alla pubblicazione gratuita delle opere, che resteranno di proprietà degli autori. La cerimonia di premiazione sarà un momento di festa e di celebrazione della cultura locale, con la speranza di coinvolgere sempre più giovani e appassionati nel mantenere vivo il patrimonio linguistico e letterario della Sardegna. Per la modulistica e ulteriori dettagli si può consultare il bando sul sito del comune di Olbia.