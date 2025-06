Emergenza incendi in Sardegna: 40 roghi mobilitano i Vigili del Fuoco in tutta l'Isola

Olbia. Oggi, la Sardegna è stata colpita da una grave emergenza incendi che ha visto impegnate alle ore 18:00 le squadre dei Vigili del Fuoco su circa 40 focolai di vegetazione distribuiti in tutta la regione. La situazione ha richiesto un massiccio dispiegamento di mezzi e personale per contenere i roghi che stanno interessando diverse province dell'isola.

Il Comando di Cagliari ha coordinato il maggior numero di operazioni, mentre gli altri comandi territoriali hanno gestito complessivamente 16 interventi: 11 sono stati affidati al Comando di Sassari, 4 al Comando di Oristano e 1 al Comando di Nuoro. Questa distribuzione evidenzia come l'emergenza abbia interessato principalmente le zone del Sud e del Nord-Ovest della Sardegna.

Tra tutti gli incendi attivi, due si sono distinti per particolare gravità e hanno richiesto un intervento massiccio di risorse. Il primo rogo ha interessato il territorio di Furtei, dove la Sala Operativa di Cagliari ha immediatamente disposto l'invio di due squadre di pronto intervento supportate da un'autobotte per le operazioni di spegnimento. Il secondo fronte critico si è sviluppato nel territorio di Bonorva, dove sono state mobilitate due squadre aggiuntive accompagnate da un'autobotte, con il coordinamento congiunto dei Comandi di Sassari e Oristano per garantire una risposta rapida ed efficace.

La gravità della situazione ha reso necessario l'impiego di mezzi aerei specializzati. Tre Canadair della flotta nazionale dei Vigili del Fuoco sono stati attivati per operare simultaneamente sui due fronti più critici, garantendo il supporto dall'alto alle squadre a terra. L'operazione aerea è stata completata dall'intervento del Drago, l'elicottero dei Vigili del Fuoco, che ha concentrato la propria attività sull'incendio di Bonorva in stretta collaborazione con le risorse messe a disposizione dalla Regione Sardegna.

L'estensione dell'incendio nell'area compresa tra Furtei, Guasila e Segariu ha reso necessarie misure precauzionali per la tutela del patrimonio zootecnico locale. Le autorità hanno disposto l'allontanamento degli animali di alcune aziende agricole della zona per evitare rischi alla loro incolumità. A Mores è stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC), dove si è recato il funzionario di guardia del Comando di Sassari per coordinare le operazioni delle squadre convergenti sul territorio. Il dispositivo di soccorso comprende due squadre provenienti dal Comando di Sassari, una dal distaccamento di Abbasanta del Comando di Oristano e una dal distaccamento di Macomer del Comando di Nuoro, garantendo così una copertura territoriale ottimale per fronteggiare l'emergenza.