Insulina settimanale, in arrivo la rivoluzione per i pazienti diabetici

Olbia. L'Italia diventa il paese apripista che sperimenta per primo, a livello mondiale, la somministrazione dell'insulina settimanale. Da venerdì si è concluso l'iter per inserire anche la Sardegna nelle regioni che potranno prescrivere e somministrare questo farmaco innovativo.

Abbiamo raggiunto il dottor Giancarlo Tonolo, direttore del servizio di diabetologia dell'ospedale di Olbia che ha spiegato: "al momento ancora non c'è la possibilità della prescrizione, ma l’Assessorato ha dato il via libera per l'iter operativo proprio venerdì 13. Ora bisogna attendere i tempi tecnici per avviare il bando, la gara, perché per i farmaci innovativi la normativa prevede un bando di gara per introdurli in nome e per conto dell’azienda sanitaria".

"C’è un passaggio burocratico in più e questo dipende dalle regioni, continua Tonolo, per esempio in Lombardia non utilizzano questo canale, i farmaci vengono comprati e vengono distribuiti direttamente".

"Una novità, una sperimentazione che cambia lo stile di vita dei pazienti che passano in un anno da 365 insuline a 52, e questo passaggio oltre a migliorare la qualità della vita dei pazienti stessi crea meno inquinamento, ci saranno meno siringhe e meno scorie -conclude il medico.