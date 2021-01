Olbia in lutto: addio ad Adelina Doneddu

Olbia, 7 gennaio 2021 – La città di Olbia piange, ancora una volta, una delle sue figlie predilette: la comunità dice addio ad Adelina Doneddu, deceduta ieri notte.

Adelina Doneddu ha rappresentato per la città un faro e un esempio da seguire: insieme al compianto (e mai dimenticato) Alfonso De Roberto, ha fondato la prima associazione olbiese che si è occupata di persone con disabilità, “Un incontro, una speranza”. Forte, ironica, attaccata alla vita e sempre propensa all’azione, Adelina Doneddu ha condotto battaglie importantissime contro le barriere architettoniche e ha gettato luce in un mondo, quello della disabilità, in cui per troppo tempo ha dominato l’ombra.

Il ricordo di chi l’ha conosciuta e di oggi raccoglie la sua eredità morale è sentito e commosso. “Adelina Doneddu sarà un ricordo indelebile, lo posso urlare con rammarico: la grande forza e guerriera si è spenta stanotte – scrive commossa la presidente di Un incontro una speranza, Lucia Spano -. Vorremmo io da presidente, tutto il mio direttivo, i volontari e in primis i nostri ragazzi speciali, renderle onore come è giusto che sia, ma per questo problema del covid non potremo farlo”.

Adelina Doneddu avrebbe meritato l’abbraccio di tutta la città, così come la sua famiglia, ma purtroppo le regole anti COVID impongono distanziamento sociale e zero assembramenti. L’abbraccio cittadino sarà con il cuore e la redazione si unisce ad esso.