Olbia, fondi in arrivo per le ciclabili: rete ancora incompleta ma il futuro è in costruzione

Olbia. La Regione Sardegna ha approvato un pacchetto da oltre 12 milioni di euro per promuovere la mobilità dolce in tre delle principali città dell’isola: Cagliari, Sassari e Olbia. Nella nostra città sono stati stanziati 3,75 milioni di euro per due interventi strategici: il collegamento ciclabile via Escrivà e il completamento del tratto urbano tra centro e teatro Michelucci, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità ciclopedonale tra il porto e l’aeroporto.

La misura, finanziata dal Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-2027, rientra nella strategia della transizione ecologica verso una Sardegna a emissioni zero, e punta a integrare le reti ciclabili urbane con la Ciclovia turistica della Sardegna.

Sulla carta, Olbia si proietta verso il futuro. Nei fatti, però, la rete ciclabile è ancora lontana dall’essere un sistema funzionale e sicuro. A oggi, i percorsi esistenti risultano frammentati, non connessi tra loro, e spesso poco utilizzati. Un esempio emblematico è quello della pista ciclabile in sede promiscua di via Mameli: invece di incentivare l’uso delle due ruote, ha creato situazioni di rischio per pedoni e ciclisti, con segnaletica confusa e una separazione praticamente inesistente dal traffico veicolare.

Il tratto ciclabile che dovrebbe collegare la città con Pittulongu è in ritardo di anni rispetto agli annunci iniziali. Si tratta di un’infrastruttura fondamentale sia per i cittadini che per i turisti, ma il cantiere, aperto da tempo, procede a rilento.

Le piste ciclabili oggi presenti nel tessuto urbano di Olbia non vengono utilizzate con regolarità: in parte per la loro discontinuità, in parte per la mancanza di una cultura diffusa della mobilità ciclabile, ma anche per un apparente assenza di una progettazione organica. Mancano parcheggi per biciclette ben distribuiti, segnaletica efficace e una promozione attiva dell’uso della bici nel quotidiano.

Nonostante le criticità, i cantieri sono attivi e i fondi stanziati rappresentano un passo importante verso una Olbia più accessibile e moderna. La sfida sarà completare gli interventi con una visione d’insieme, evitando di produrre solo “pezzi” di ciclovie, e puntando invece su una rete connessa, sicura e fruibile.

L’obiettivo dichiarato dalla politica locale, quello di rendere Olbia una “città europea” nella mobilità resta valido, ma la bici, in città, non può più essere considerata un mezzo marginale: deve diventare parte integrante della vita urbana.