Olbia Film Network: continua con successo la kermesse dedicata al cinema

Olbia, 18 giugno 2018 – E’ partito con grande successo l’Olbia Film Network, il festival e mercato di cinema che nella prima serata ha visto premiare i The Jackal per il loro debutto cinematografico “Addio fottuti musi verdi” alla cui proiezione nel centro di Olbia ha partecipato un folto pubblico divertito.

La nove giorni di cinema continuerà stasera a San Pantaleo, dove si terrà l’incontro e firma copie con lo scrittore vincitore del premio Strega Walter Siti, in collaborazione con la libreria Ubik, e a seguire la presentazione del film Il contagio, tratto dall’omonimo romanzo dell’autore e diretto da Matteo Botrugno e Daniele Coluccini.

E nella giornata di oggi arriverà a grande sorpresa l’attrice Ilenia Pastorelli, che sarà premiata durante la serata del 18 giugno come attrice rivelazione dell’anno.

Nei prossimi giorni sono attesi poi molti altri ospiti tra cui il duo Matteo Martinez e Frank Matano con il loro nuovo lavoro, fresco di sala, Tonno spiaggiato che verrà presentato il 18 giugno a Olbia, il blogger Le Perle di Pinna e l’attore Giacomo Ferrara (lo Spadino di Suburra) che riceveranno rispettivamente il Premio Comunicazione 2018 (il 22 giugno) e il Premio Bracco al miglior giovane attore 2018 (il 23 giugno). Tra gli altri attori che sbarcheranno al Figari anche Maccio Capatonda, Andrea Sartoretti e la bellissima Francesca Chillemi ospite d’onore durante la serata del 23 Giugno.

Le piazze, i piccoli borghi e le splendide spiagge, che fanno da cornice all’evento lo rendono unico nel suo genere. Il festival, oltre a valorizzare la cinematografia internazionale, mira allo sviluppo dell’attività filmica dell’isola e alla valorizzazione della Sardegna sotto ogni suo profilo: ambientale, storico, culturale e di costume.

Soddisfatta l’assessora alla Cultura del Comune di Olbia Sabrina Serra: “Continua il percorso di valorizzazione delle opportunità offerte alla nostra città dall’ industria cinematografica iniziato lo scorso anno a Cannes e Venezia. La seconda edizione dell’ Olbia Film Network vuole continuare nell’esperienza innovativa che pone la città al centro del mercato internazionale dei corti cinematografici. Ringrazio gli organizzatori per la felice intuizione che porta per il secondo anno ad Olbia tutti i protagonisti del mondo del cinema, dagli attori ai produttori, dai distributori ai buyers fino agli istituti internazionali di cultura. Non un festival cinematografico ma una occasione di incontro e di confronto, tra proiezioni e incontri professionali per gli operatori. Olbia in questi ultimi due anni ha ospitato e sta ospitando eventi straordinari nel settore, e anche con questa iniziativa vogliamo che la città sia sempre più riferimento internazionale per il mondo del cinema”.

Ad Olbia quest’anno anche l’ottava edizione del Figari Film Fest la competizione internazionale di cortometraggi che vedrà proiezioni tutte le sere a partire dal 19 di giugno con serata finale il 24 giugno.

Nei prossimi giorni ci saranno molti incontri con il pubblico e incontri professionali tra cui le colazioni con gli autori ogni mattina alle 9.00 e aperte a tutti, le proiezioni speciali organizzate dai festival partner internazionali tra cui il Mecal di Barcellona e l’Interfilm di Berlino, fino alla novità rappresentata dal Cinemini, proiezioni di film cortometraggio dedicate ai bambini nelle serate del 22,23,24 giugno dalle ore 19.00.

Il festival, patrocinato da Regione autonoma Sardegna, Comune di Olbia, Fondazione Sardegna Film Commission, Fondazione di Sardegna e ASPO vedrà la presenza di Rai Cinema come partner ufficiale, che per l’occasione ha istituito un premio apposito.

Manuela Rima, Responsabile Rai Cinema Channel ha spiegato così il motivo della loro partecipazione : “è da un po’ di anni che RaiCinema si occupa di questo linguaggio, i giovani devono essere sostenuti e, attraverso questo percorso, vogliamo dare loro la visibilità che meritano. Siamo felici di partecipare a questo network perché è davvero una delle poche occasioni in Italia”.

Maria Nevina Satta, Direttore della Sardegna Film Commission ha aggiunto: “questa manifestazione ha davvero trasformato il territorio. A Olbia c’è stato chi con determinazione ha voluto insistere sulla Gallura come attrattiva per le produzioni. Si sono unite da una parte imprenditori privati, e dall’altra una generazione di rappresentanti delle amministrazioni locali che hanno deciso, anche con poche risorse, di dare vita al Fondo Filming Olbia e di mettersi in gioco sul campo cinematografico e audiovisivo e ad oggi I risultati sono un po’ sotto gli occhi di tutti”.

Numerosi anche gli uffici di cultura e i partner esteri che prenderanno parte alle giornate professionali tra cui Francia, Polonia, Germania, Spagna e Ungheria, che si vanno ad aggiungere ai mobility partner Geasar, Sardinia Ferries e Grimaldi Lines grazie ai quali ogni anno più agevole arrivare sull’isola per la manifestazione

Ricco anche il programma degli eventi notturni dell’ After Fest, tra cui spicca il concerto dei Mokadelic che chiuderà il festival la notte del 24 giugno.

Anche quest’anno Olbia Film Network e Figari Film Fest si apprestano dunque ad essere fra gli eventi più interessanti del panorama cinematografico nazionale.