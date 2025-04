Olbia, boom della tassa di soggiorno: 3,2 milioni incassati nel 2023

Olbia. L’imposta di soggiorno continua a essere una risorsa strategica per la città di Olbia, che nel 2023 ha registrato un incasso record di circa 3,2 milioni di euro, confermandosi prima in Sardegna per introiti derivanti da questa voce. Lo ha confermato l’assessore al Bilancio Alessandro Fiorentino Papandrea durante la seduta del Consiglio comunale dedicata all’approvazione del rendiconto di gestione per l’anno 2024.

L’imposta di soggiorno è una tassa che i turisti versano per ogni notte trascorsa nelle strutture ricettive, con l’obiettivo di finanziare servizi e iniziative a favore del turismo e della collettività. A Olbia, un ritocco “di pochi centesimi in base alla categoria delle strutture ricettive, con un massimo di cinque euro per quelle a cinque stelle”, come ha spiegato Fiorentino Papandrea, ha generato un incremento del 21% degli introiti rispetto all’anno precedente, pari a circa 1,5 milioni in più.

Ma dove sono andati a finire questi soldi? L’assessore ha chiarito in Aula che i fondi dell’imposta sono stati utilizzati per sostenere una lunga lista di attività e progetti. “Abbiamo, per esempio, il Capodanno, l’Aquabike, il rally storico, il contributo di San Simplicio, tutte le luminarie natalizie, le spese per il museo, il contributo all’area marina protetta, il campionato di judo, l’ATP Challenger del tennis, il World Boccia, i contributi per i bandi allo sport e anche parecchio in arredo urbano”.

Secondo i dati ufficiali, oltre 1,2 milioni di euro sono stati destinati agli eventi di Natale e ai festeggiamenti di Capodanno, 400mila euro al Museo archeologico e 300mila euro al decoro urbano. Altri fondi sono andati a supporto delle manifestazioni sportive internazionali e locali, e a eventi culturali diffusi in tutta la città, come la rassegna "Benvenuto Vermentino" e la festa patronale di San Simplicio, per le quali sono stati stanziati 80mila euro ciascuna.

Nel post pubblicato sui suoi canali social, Papandrea ha rilanciato il video del proprio intervento in Consiglio con un messaggio chiaro: “Qualche giorno fa come Assessore al bilancio ho illustrato il rendiconto di gestione. Potete capire amici come e dove sono stati spese le risorse del comune nel 2024. Potete inoltre sentire l'importo dell'avanzo che useremo per il 2025.”

Il rendiconto, approvato con 18 voti favorevoli e 10 contrari, mostra una gestione attenta delle risorse: l’avanzo libero di amministrazione ammonta a circa 19,4 milioni di euro, una cifra che permetterà al Comune di pianificare nuovi investimenti. "L’Amministrazione continuerà in quello che già è iniziato all’inizio della nostra avventura amministrativa – ha detto Papandrea – per cercare di rendere la città sempre migliore, sicura, sostenibile e, aggiungo una parola che penso piaccia a tutti, all’avanguardia".