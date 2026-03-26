Meteo invernale in Gallura: freddo, vento e mare mosso fino a venerdì

Olbia. La primavera continua a mostrarsi incerta nel Nord-Est della Sardegna, dove la giornata di giovedì 26 marzo è stata caratterizzata da temperature basse, vento sostenuto e condizioni meteo instabili. A confermare il brusco calo termico è stato anche l’episodio registrato in mattinata a Tempio Pausania, dove intorno alle 10.30 è comparso un leggero nevischio con valori termici scesi fino a circa 3 gradi, riportando per alcune ore un’atmosfera tipicamente invernale. Sulla base dell'odierno bollettino ufficiale del Dipartimento Meteoclimatico di ARPAS Sardegna, il cielo in Gallura si presenta instabile: il cielo sarà prevalentemente nuvoloso con precipitazioni deboli e isolate, destinate ad attenuarsi progressivamente nel corso della serata. I venti soffiano moderati o forti da Nord-Ovest, con rinforzi lungo le coste e nelle aree più esposte, mentre il mare risulta mosso o molto mosso sul versante orientale e agitato su quello occidentale, condizioni che possono incidere sulle attività marittime e sulla navigazione.

Un graduale miglioramento è atteso già dalla giornata di venerdì, quando il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso, con addensamenti nelle ore centrali ma fenomeni generalmente sporadici. Le temperature minime resteranno piuttosto basse, mentre le massime tenderanno a risalire leggermente, con valori prossimi ai 18-19 gradi sul settore gallurese. La ventilazione si manterrà moderata dai quadranti nord-occidentali e il moto ondoso andrà progressivamente attenuandosi verso sera.

La giornata di sabato dovrebbe rappresentare la fase più stabile del periodo. Si prevedono ampie schiarite alternate a locali addensamenti pomeridiani, con temperature in ulteriore lieve aumento e venti generalmente deboli o localmente moderati. Il mare resterà comunque molto mosso, specie al largo. Secondo la tendenza per l’inizio della nuova settimana, tra domenica e lunedì tornerà una maggiore variabilità atmosferica. Il cielo sarà generalmente nuvoloso, con la possibilità di precipitazioni isolate e locali rovesci soprattutto nella giornata di lunedì. Le temperature resteranno quasi stazionarie domenica, per poi registrare un lieve aumento successivamente. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali, mentre il mare si presenterà mosso o molto mosso, con condizioni localmente più agitate sul settore occidentale dell’isola. Le informazioni meteorologiche sono state elaborate sulla base del bollettino ufficiale del Dipartimento Meteoclimatico di ARPAS Sardegna pubblicato in data 26 marzo.