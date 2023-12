Kan Judo Olbia: per gli atleti olbiesi 2 ori e 1 bronzo in Liguria

Olbia. Il Kan Judo Olbia in scena ad Arenzano, Genova, sale sul podio del “Torneo di Natale“. Con i judokas del M° Angelo Calvisi c.n 5° dan,lo scorso weekend hanno partecipato all’annuale manifestazione fijlkam pre e agonistica, organizzata dalla società Centro Sportivo Judo Marassi Genova, del M° Valastro Rosario. Numerose le società della liguria e non solo, partecipanti a questo torneo judoistico, che ha visto quasi 400 atleti in gara che si sono scontrati nei 6 tatami allestiti per l’occasione.

Si legge in una nota di Kan Judo Olbia “judo team Angelo Calvisi” ha rappresentato la città e la Sardegna, con un team di 3 atleti in gara. Conquistate 2 medaglie d’oro e una medaglia di bronzo. Oro conquistato da Jacopo Merone, nei 73 kg. esordienti, vittoria assoluta nella categoria, a suon di ippon (il k.o del judo) chiude in bellezza l’anno sportivo ,con un ulteriore buon risultato negli appuntamenti oltre tirreno. Altro oro per Spano Francesco nei 60 kg. vince tre incontri e guadagna il gradino piu alto del podio , con una buona prestazione con avversari validi. Medaglia di bronzo per Canu Dennis nei 66 kg. buona la sua gara arriva alla finale Per il podio 3° /5° posto dopo aver perso il primo e vinto i tre incontri successivi per ippon. Un risultato importante che premia l’impegno e il lavoro quotidiano svolto dai ragazzi in palestra in sinergia con i loro compagni di squadra che appartengono ad altri classi agonistiche, cadetti, junior e senior. Abbastanza soddisfatto il M° Angelo Calvisi , l’istruttore Gavino Carta e i suoi collaboratori tecnici che ha visto i suoi atleti vincere tantissimi incontri, che alla fine sono valsi gli ottimi piazzamenti ottenuti in considerazione della stessa gara, in una regione come la nostra che continua a sviluppare l’esperienza agonistica dei nostri judokas, trasferendosi nelle varie regioni d’italia per partecipare a piu gare e fare sempre più esperienze agonistiche nazionali con atleti di valore, pronti per confrontarsi ognuno con il proprio stile judoistico".

"Soddisfatti anche per il generale andamento dell’anno sportivo, colmo di soddisfazioni sia a livello di risultati agonistici, di tesserati, e riconoscimenti societari da parte del coni e quant’altro. Questa in Liguria era l’ultima gara dell’anno, pronti per le vacanze natalizie e pronti anche a ripartire a gennaio per un’altra avventura sportiva del Kan Judo Olbia che opera ad olbia dal 1985", conclude la nota.