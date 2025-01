Golfo Aranci apre le porte al mondo del cinema con "Travel On Set"

Golfo Aranci. Il Comune, in collaborazione con Travel On Set Production, dà il via all'Open Day del Corso di Cinema e Produzione, un evento unico dedicato a tutti i giovani studenti di Golfo Aranci e dei paesi limitrofi, dai 6 ai 21 anni. Oggi e domani si terranno le lezioni di prova gratuite presso la suggestiva location di Villa Sospiri, in via Cala Moresca, dalle 16:00 alle 18:30. Questo evento offre un’esperienza creativa e coinvolgente, ideale per chi sogna di entrare nel mondo del cinema. Gli studenti selezionati avranno inoltre la possibilità di firmare un contratto per progetti futuri.

L'evento rappresenta un'opportunità straordinaria per avvicinarsi al mondo della produzione cinematografica e scoprire il format innovativo "Travel On Set". Durante le lezioni, i partecipanti potranno: conoscere e sperimentare i mestieri del cinema attraverso laboratori pratici; esplorare tecniche di produzione e porre domande agli esperti; iscriversi al corso usufruendo del contributo comunale per i residenti di Golfo Aranci.

Con il patrocinio del Comune di Golfo Aranci, Travel On Set Production invita a trasformare un sogno in realtà. Per informazioni e iscrizioni è possibile mandare una mail agli indirizzi [email protected], [email protected], oppure inviare un messaggio al numero telefonico 379 27 31 776.