Wednesday, 21 January 2026

Cronaca, Nera

Emergenza maltempo ormai alle spalle: in calo gli interventi dei vigili del fuoco

Olbia.it

Pubblicato il 21 January 2026 alle 19:41

Olbia. Si va normalizzando la situazione degli interventi dei vigili del fuoco.
Con l’emissione dell’ultimo bollettino previsionale della Regione Autonoma della Sardegna è stato declassato il livello di pre-allerta da rosso ad arancione con una mitigazione dei fenomeni meteo.
Alle ore 12:00 odierne sono stati circa 700 gli interventi complessivi svolti durante i giorni dell’emergenza dovuta al ciclone Harry. Nella giornata odierna le chiamate sono state soprattutto per interventi di assistenza alla popolazione, per prosciugamenti di scantinati e cantine, recupero di beni e sopralluoghi congiunti con i vari enti per verificare le condizioni del normale deflusso dei corsi d’acqua.
Continua fino ad almeno le ore 20:00 odierne il potenziamento del dispositivo di soccorso delle sedi VV.F. della Sardegna.

Cronaca