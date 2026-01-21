Emergenza maltempo ormai alle spalle: in calo gli interventi dei vigili del fuoco

Wednesday, 21 January 2026
Olbia. Si va normalizzando la situazione degli interventi dei vigili del fuoco.
Con l’emissione dell’ultimo bollettino previsionale della Regione Autonoma della Sardegna è stato declassato il livello di pre-allerta da rosso ad arancione con una mitigazione dei fenomeni meteo.
Alle ore 12:00 odierne sono stati circa 700 gli interventi complessivi svolti durante i giorni dell’emergenza dovuta al ciclone Harry. Nella giornata odierna le chiamate sono state soprattutto per interventi di assistenza alla popolazione, per prosciugamenti di scantinati e cantine, recupero di beni e sopralluoghi congiunti con i vari enti per verificare le condizioni del normale deflusso dei corsi d’acqua.
Continua fino ad almeno le ore 20:00 odierne il potenziamento del dispositivo di soccorso delle sedi VV.F. della Sardegna.
