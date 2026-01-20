300 Vigili del Fuoco in campo per gestire l’emergenza

Cagliari. Emergenza maltempo in Sardegna. Potenziamento del dispositivo di soccorso dei Vigili del Fuoco. Sono circa 300 i Vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso messe in atto dai quattro Comandi Provinciali con il coordinamento della Direzione Regionale VVF per la Sardegna.



Dall’inizio dell’emergenza, oltre alla consueta forza in campo, c’è stato un rafforzamento per quanto riguarda le unità specializzate nel Contrasto del Rischio Acquatico unitamente a squadre operative di pronto intervento per quanto riguarda gli interventi causati dal maltempo.



In tutte le Province, i Comandi VVF stanno lavorando a stretto contatto con le locali Prefetture ed i sindaci dei Comuni che ricadono nei territori di loro competenza. Da segnalare gli interventi accaduti a Santa Teresa di Gallura per un crollo parziale del tetto di una abitazione privata abitata da una anziana signora.

A Nuoro oltre alla chiusura della strada che conduce al Monte Ortobene per frane e smottamenti vari, i VVF hanno operato in agro di Oliena per il recupero di tre equini rimasti isolati per l’esondazione di un torrente e successivamente in Agro di Villagrande un’altra squadra in assetto di Soccorso Fluviale Alluvionale ha provveduto alla verifica delle condizioni di un allevatore rimasto isolato e che non dava notizie di se da oltre 24 ore.



A Cagliari interviene per la messa in sicurezza di tre persone diversamente abili che risiedevano in abitazione a rischio di inondazione; Alle 15 inoltre, quattro squadre VF hanno iniziato le operazioni di messa in sicurezza di 150 persone residenti a Capoterra in zona allagata; per quest’ultimo intervento, che è ancora in atto, si è provveduto ad allestire un Posto di Comando avanzato per il coordinamento delle operazioni che stanno avvenendo con il supporto delle forze locali comunali messe a disposizione dal Sindaco.



Anche per almeno le prossime 24 si conferma il potenziamento dello schieramento di pronta disponibilità delle squadre di intervento disposto dalla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco per la Sardegna per tutti Comandi Provinciali Afferenti.