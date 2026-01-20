300 Vigili del Fuoco in campo per gestire l’emergenza

Tuesday, 20 January 2026
Informazione dal 1999
Cagliari. Emergenza maltempo in Sardegna. Potenziamento del dispositivo di soccorso dei Vigili del Fuoco. Sono circa 300 i Vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso messe in atto dai quattro Comandi Provinciali con il coordinamento della Direzione Regionale VVF per la Sardegna.
Dall’inizio dell’emergenza, oltre alla consueta forza in campo, c’è stato un rafforzamento per quanto riguarda le unità specializzate nel Contrasto del Rischio Acquatico unitamente a squadre operative di pronto intervento per quanto riguarda gli interventi causati dal maltempo.
In tutte le Province, i Comandi VVF stanno lavorando a stretto contatto con le locali Prefetture ed i sindaci dei Comuni che ricadono nei territori di loro competenza. Da segnalare gli interventi accaduti a Santa Teresa di Gallura per un crollo parziale del tetto di una abitazione privata abitata da una anziana signora.
A Nuoro oltre alla chiusura della strada che conduce al Monte Ortobene per frane e smottamenti vari, i VVF hanno operato in agro di Oliena per il recupero di tre equini rimasti isolati per l’esondazione di un torrente e successivamente in Agro di Villagrande un’altra squadra in assetto di Soccorso Fluviale Alluvionale ha provveduto alla verifica delle condizioni di un allevatore rimasto isolato e che non dava notizie di se da oltre 24 ore.
A Cagliari interviene per la messa in sicurezza di tre persone diversamente abili che risiedevano in abitazione a rischio di inondazione; Alle 15 inoltre, quattro squadre VF hanno iniziato le operazioni di messa in sicurezza di 150 persone residenti a Capoterra in zona allagata; per quest’ultimo intervento, che è ancora in atto, si è provveduto ad allestire un Posto di Comando avanzato per il coordinamento delle operazioni che stanno avvenendo con il supporto delle forze locali comunali messe a disposizione dal Sindaco.
Anche per almeno le prossime 24 si conferma il potenziamento dello schieramento di pronta disponibilità delle squadre di intervento disposto dalla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco per la Sardegna per tutti Comandi Provinciali Afferenti.
Nuoro. Dalla mattina di ieri sono stati espletati circa 130 interventi dal personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro.Attualmente sono circa 20 gli interventi in coda per la quale gli operatori della Sala Operativa Provinciale st...
Santa Teresa Gallura. Intorno alle 13 i Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti in via Sonnino a Santa Teresa Gallura per il crollo parziale del tetto di un'abitazione privata. A causa della gravità del cedimento si è...
Olbia. Allarme rientrato, in parte: il codice rosso scompare dalla parte della cartina che indica la Gallura e l'allerta diventa arancione. Non si abbassa la guardia ma si può riprendere con la quotidianità, fatte salve variazioni ...
20 January 2026
20 January 2026
20 January 2026
20 January 2026
20 January 2026
20 January 2026
20 January 2026