Ancora maltempo nel Nuorese: pastori soccorsi dai vigili del fuoco

Orgosolo. Nonostante il passaggio del ciclone Harry, l’emergenza maltempo in alcune aree della Sardegna non può ancora dirsi conclusa. In queste ore, infatti, le piogge continuano a interessare in modo localizzato alcune aree interne dell’Isola, in particolare il Nuorese, dove il terreno è ormai saturo d’acqua dopo giorni di precipitazioni continue.

È in questo contesto che si inserisce l’intervento della squadra specializzata nel contrasto al rischio acquatico e nel soccorso fluviale-alluvionale, attivata nell’ambito dell’emergenza meteo in agro di Orgosolo, località Sorasi. I soccorritori stanno operando per fornire assistenza a pastori e aziende agricole che si trovano in forte difficoltà a causa delle condizioni meteo avverse.

La squadra ha provveduto al trasporto di foraggio, mangimi e viveri, un supporto essenziale per le attività agro-pastorali rimaste penalizzate dall’isolamento di alcune aree rurali e dall’impossibilità di raggiungere in sicurezza stalle e ovili. Un intervento reso necessario non solo dall’intensità delle piogge dei giorni scorsi, ma anche dal fatto che le precipitazioni, seppur intermittenti, continuano a colpire il territorio.

Dal punto di vista meteorologico, il Nuorese rientra tra le zone che nelle ultime ore stanno registrando nuvolosità irregolare e piogge sparse, con fenomeni non sempre intensi ma sufficienti a mantenere elevato il livello di criticità, soprattutto nei contesti agricoli e montani. Le previsioni indicano inoltre nuove precipitazioni tra oggi e domani, un elemento che impone prudenza e un monitoraggio costante della situazione.