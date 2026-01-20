Maltempo in Sardegna, gli aggiornamenti: fiumi, dighe e strade sotto stretto controllo

Olbia. Non si ferma il ciclone Harry e dopo una notte di piogge e venti forti aumenta la vigilanza nei pressi di dighe, fiumi e strade. Sono caduti diversi alberi nel cagliaritano e a causa di alcune frane nel nord dell'Isola è stata necessaria la chiusura delle strade. Ecco la situazione aggiornata. In attesa di conoscere l'andamento delle precipitazioni e del vento nelle prossime ore, previste come difficili.



Aggiornamenti

10.00 Capoterra, Mandas e Siurgus Donigala senza corrente elettrica, si lavora per poter ripristinare quanto prima il servizio.

9.00 Galtellì. Il sindaco Franco Solinas avvisa la popolazione sul rischio esondazione del Cedrino, durante la notte gli scarichi nel fiume sono aumentati notevolmente. Si sta predisponendo la chiusura di alcune strade con la raccomandazione di stare lontani dall'area e non sostare lungo il fiume.

9.00 Berchidda. Chiuse le strade in località Medatoi e Badu 'e Jolzia, a causa dell'innalzamento dei livelli dellacqua dei fiumi. Si raccomanda massima attenzione e prudenza.

9.00 Posada. La foce del rio Posada in piena e sotto stretta osservazione dalla giornata di ieri (tanto da ordinare l'evacuazione delle abitazioni nelle vicinanze) sta esondando sul lato nord. Il forte vento ha anche abbattuto un traliccio nelle campagne intorno.

8.00 Tortolì. Un albero sradicato dal vento cade su un auto, feriti i due conducenti, estratti dal veicolo con l'intervento dei Vigili del Fuoco.

6.00 Loiri Porto San Paolo. Ponte di Azzanidò chiuso da questa mattina presto, prima precauzionalmente, poi per l’esondazione prevedibile. Si tratta di un ponte che va sempre sotto il livello dell’acqua quando piove tanto e collega alcune zone agricole con Azzanì.

Guardia alta sulle dighe. Sale l'allerta sul Flumendosa e nella diga di Maccheronis resta l’allerta; in preallerta per rischio idraulico a valle anche Bosa Monte Crispu, Sa Teula, Bau Muggeris e Monti di Deu. Attive ulteriori misure sugli invasi: preallarme a Nuraghe Arrubiu, vigilanza rinforzata a Minghetti, preallerta a La Maddalena e per Govossai, Caprera, Bau Mela e Sinnai.

Disagi alla viabilità nel Sassarese: chiusa la SP 95 verso Torpè (km 16) per una frana e la SS 389 tra Alà dei Sardi e Buddusò per esondazione. Si invita a evitare i tratti interessati e a usare percorsi alternativi. Nel sud dell'Isola resta chiusa la 195.

Maltempo anche sul mare: il forte scirocco ha causato cancellazioni e rinvii di alcune tratte da Olbia e Cagliari verso Livorno e Civitavecchia; restano operative solo le corse in condizioni di sicurezza. A Olbia inoltre è affondata un'imbarcazione ieri sera nel porto nella zona della Lega Navale.

Corsi d’acqua in piena: il Rio Flumineddu (Escalaplano) con deflussi verso il Flumendosa; a Teulada il Rio Launaxi ha allagato le campagne e attraversa il centro abitato; nel Cagliaritano i vigili del fuoco hanno salvato nove cani dopo l’esondazione del Rio Piscinas. In crescita i livelli di Flumendosa (Brecca e Ponteterru), Rio Stanali, Cixerri e Gutturu Mannu.







