Covid-19, casi positivi per Comune: la mappa

Olbia, 04 aprile 2020 – Per la prima volta da quando l’emergenza Covid-19 è piombata nella cita dei sardi, la Regione Sardegna ha mostrato i dati dei contagiati per Comune.

Purtroppo non si tratta dei numeri Comune per Comune che sindaci e operatori dell’informazione chiedono ormai da settimane, ma è un passo in avanti sifnificativo.

La mappa riporta i confini Comuni e assegna dei colori in base a un intervallo specifico di casi positivi.

Per quanto riguarda il Nord Sardegna, dove è stata individuata la maggior parte dei casi positivi dell’intera Isola, possiamo vedere che la zona più rossa è Sassari (oltre 200), ma la seconda è Olbia che rimane nel range “tra 20 e 49 casi”.

In particolare, i numeri mostrati in questa mappa sono quelli dell’ISS, perciò risalgono a qualche giorno fa quando i casi erano 722 (ora siamo vicini ai 900).

Si rimane in attesa di una lista più esaustiva e particolareggiata.