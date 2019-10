Christian Solinas, governatore della Sardegna, indagato per abuso d’ufficio

Cagliari, 26 ottobre 2019– È di queste ore la notizia di un’indagine a carico del governatore della Sardegna Christian Solinas. A portare avanti l’inchiesta come “atto dovuto” la Procura di Cagliari che indaga per un presunto abuso d’ufficio.

Secondo le prime notizie anticipate dall’Unione Sarda, le indagini, affidate al pubblico ministero Andrea Vacca, sarebbero partite dopo le dichiarazioni rilasciate dalla consigliera regionale pentastellata Desirè Manca.

Le dichiarazioni in merito alle spese per i consulenti in Regione erano apparse su alcuni articoli di quotidiani.

La consigliera regionale del Movimento Cinquestelle aveva sollevato dubbi sulla spesa stabilita per i consulenti regionali in “circa 6 mila euro netti al mese”.

Cifre che vennero subite smentite dallo staff del Partito Sardo d’Azione, del quale il presidente della regione Solinas è segretario nazionale.

“Apprendiamo oggi dalla stampa che la Procura della Repubblica di Cagliari ha iscritto nel registro degli indagati il Presidente della Regione Christian Solinas per fare chiarezza sulla decisione del Governatore di nominare come suoi consulenti Franco Magi e Christian Stevelli. – ha dichiarato Desirè Manca – Come capogruppo del M5S in Consiglio regionale ho sollevato i miei dubbi a riguardo già lo scorso luglio quando appresa la notizia ho ritenuto meritasse una profonda riflessione”.

“Esprimo la mia massima preoccupazione per una vicenda che ruota attorno alla spesa di fondi pubblici, certa che sarà la magistratura a fare massima chiarezza”, ha concluso la capogruppo del M5S in Consiglio regionale Desirè Manca