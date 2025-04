Cagliari. Finanziaria: 1,2 milioni per le strade galluresi

Cagliari. La Legge di Stabilità regionale 2025, approvata il 17 aprile dal Consiglio regionale della Sardegna, segna un momento importante per la Gallura. Tra i provvedimenti contenuti nella manovra da oltre 10 miliardi di euro, spicca uno stanziamento specifico voluto dal consigliere regionale del M5S Roberto Li Gioi, presidente della Commissione Trasporti: 1,2 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza della rete stradale della Provincia Gallura Nord Est Sardegna.

Un intervento che risponde, come sottolineato dallo stesso Li Gioi in un comunicato, a una situazione infrastrutturale allarmante: “La rete stradale della Gallura soffre di un gravissimo deficit che continua a creare innumerevoli disagi ai cittadini, spesso costretti a percorrere strade secondarie e poco sicure”.

Il consigliere ha evidenziato come le attuali condizioni della viabilità non siano compatibili con il volume di traffico che interessa la Gallura, specie nei mesi estivi: “Le strade galluresi sono fortemente inadeguate a una provincia a forte vocazione turistica”, ha dichiarato. Ma il tema non è solo stagionale. La rete secondaria, che collega le aree interne ai poli produttivi e ai nodi logistici come porti e aeroporti, influisce pesantemente sulla qualità della vita e sullo sviluppo economico del territorio.

Il fondo da 1,2 milioni servirà, secondo quanto annunciato da Li Gioi, a realizzare interventi sulle strade più critiche sotto il profilo della sicurezza e dell’incidentalità, oltre che a ridurre i tempi di percorrenza. Ma non solo: il finanziamento consentirà anche di completare opere incompiute, garantendo finalmente continuità e accessibilità in zone attualmente isolate o penalizzate da collegamenti inadeguati.

“L’obiettivo è mitigare i disagi per le popolazioni e per il settore produttivo locale in tutti quei luoghi difficilmente accessibili”, ha spiegato il consigliere M5S.

L’intervento per la Gallura si inserisce nel quadro più ampio della Legge di Stabilità 2025, definita dalla presidente Alessandra Todde come “una Finanziaria politica, un cambio di passo netto”. In un contesto complicato da 340 milioni di accantonamenti imposti dallo Stato e da vincoli di bilancio, la Regione ha scelto di puntare su infrastrutture, sanità, enti locali e mobilità.

Come ha ribadito l’assessore al Bilancio Giuseppe Meloni, si è trattato di una manovra costruita “con trasparenza e responsabilità, ottimizzando ogni euro disponibile per servizi essenziali e sviluppo locale”.

In Gallura, il tema delle infrastrutture viarie è da tempo un nodo critico. Negli ultimi anni si sono moltiplicate le segnalazioni di incidenti, disservizi e rallentamenti, mentre alcuni progetti di miglioramento – come il completamento della Olbia-Arzachena-Palau o gli interventi sulla viabilità interna verso il Monte Acuto – sono rimasti impantanati tra burocrazia e mancanza di fondi.

Ora, con questo nuovo stanziamento, il territorio può guardare avanti con maggiore fiducia, ma anche con l’aspettativa che i lavori vengano progettati e realizzati con efficienza e tempi certi, evitando ulteriori ritardi.